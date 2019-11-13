Saç tıraşı sonrası temizliğe dikkat!

Kıl dönmesi nedir, nasıl oluşur?

Tıpta pilodinal sinüs olarak adlandırılan kıl dönmesi hastalığının halk arasında cilt altındaki kıl köklerinin içeride büyüyerek yumak oluşturması sonucu oluştuğu düşünülür. Ama sanıldığının aksine kıl dönmesi hastalığının asıl sebebi saçımızdan ve sırtımızdan dökülen kıllardır.

Bu hastalığın ilginç bir oluşum süreci vardır. Saçımızdan ve sırtımızdan dökülen kıllar vücudumuzu hemen terk etmezler ve hiç masum değillerdir. Yürürken, koşarken, otururken, kalkarken yavaş yavaş kuyruk sokumu bölgesine ilerleyip birikirler. Burada biriken kıllar dar pantolon giyen, oturarak çalışan, kaykılarak oturan ve vücut yapısı çok kıllı olan kişilerde adeta bir vida etkisi yaratarak cildi delip içeride birikmeye başlar.

Saç tıraşı kıl dönmesine sebep olur mu?

Bu hastalığa sebep olan faktörlere, berberde tıraş sonrası saç yıkatmamayı da eklemek gerekir. Yapılan incelemelere göre, kıl dönmesi hastalarının bir kısmında bu alışkanlık tespit edilmiştir. Genellikle havanın soğuk olması, ekstra para vermemek, eve gidince duş alacak olmak ya da farklı bir şampuan kullanmak istememek, kişinin berberden saç yıkatmadan ayrılmasına sebep olabilmektedir. Tıraşta kesilen kılları mikroskobik olarak incelendiğinde, kendiliğinden dökülen kıllara oranla daha sert ve makasla kesildiği için daha sivri oldukları görülür. Bu da hastalığa hızlı bir başlangıç zemini hazırlamaktadır. Bundan dolayı tıraş sonrası saç yıkatma ihmal edilmemelidir.

Op. Dr. Mert Atak