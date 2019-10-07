Saçlarda yeni trend: 'Wifey' atkuyruğu

'Kötü saç günü' ya da 'spor saçı' olmaktan çıkan atkuyruğu saç modeli, son zamanlarda birçok ünlü isim tarafından tercih ediliyor. Kylie Jenner, Hailey Bieber ve Ariana Grande tarafından sıkça tercih edilen bu saç modelinin artık her yerde.

1950 kadınlarının kullandığı 'wifey' atkuyruğu, aslında klasik Amerikan ailelerindeki ''anne-eş' saçını temsil ediyor. Günümüzde kullanımı kişiye hem retro bir görünüm katıyorr; hem de çevresine bir mesaj vermesini sağlıyor. Örneğin Justin Bieber ile geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde evlenen Hailey Bieber, evlilik sonrası çıktığı MET Galası'ndaki ilk kırmızı halı yürüyüşünde kullandığı atkuyruğu saç modeli ile oldukça ilgi çekmişti.

Genç milyoner Kylie Jenner ise sevgilisi Travis Scott'ın film galasında aynı saç modelini kullanmış ve rapçi sevgilisini böyle desteklemişti.