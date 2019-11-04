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04.11.2019 - 10:07 |

Saçlarınızı boyatmadan önce bu soruları kuaförünüze sorun

Saç boyatmak kadınlar için büyük bir yenilik olarak görülür. Bu yeniliğe geçiş sürecini minimum zarar ile atlatmak ise en önemli olanı. İşte saçlarınızı boyatmadan önce sormanız gereken 4 soru...

Saçlarınızı boyatmadan önce bu soruları kuaförünüze sorun

Saç rengi değiştirmek bir çoğumuz için radikal bir karar. Bu tür yeni kararlar alma süreci ise oldukça kaygı dolu geçebilir. Kafanızdaki soru ve kaygıları çözüme kavuşturmak için ise kuaförünüze mutlaka bu soruları sorun...

Aynı sonucu kendim boyadığımda da elde edebilir miyim?

Kuaförde saçınızı boyatmak daha doğru bir davranış olabilir. Çünkü işin uzmanları beklenmedik saç zedelenmelerini önleyecektir. Bu noktada seçtiğiniz saç rengi ve tonu çok önemli. Evde daha koyu tonlar ile çalışmak kolay olabilir. Ancak daha açık ve parlak tonlara geçiş yapmak açıcı işlemler gerektireceğinden saçlarınızda istenmeyen tonlar görmemek için oldukça dikkatli olmanız gerekir.

Seçtiğiniz saç rengi, saç tipinize uyuyor mu?

Saçlarınız kıvırcık ya da kalın telli ise rengi absorbe etmesi biraz zaman gerektirecektir. Saçınızda boya kaldığı sürece de bazı zedelenmeler görülebilir. Bu sebeple bitki özlü doğal boyaları tercih etmekte fayda var.

Saçlarınız ne kadar yıpranacak?

Saçlarınız işlem gördükten sonra yıprandıysa bunu geri almak mümkün değildir. Ancak bazı müdahaleler ile yıpranma oranının hissedilme yüzdesini azaltabilirsiniz. Bu neden ile saçınızı boyatmadan önce saçınızın yıpranma olasılığı ile ilgili bilgi alın. Saçınızı çok yıpratacak ürün ve işlemlerden uzak durun.

Yeni saç renginiz bakım gerektirecek mi?

Yeni saç renginiz, rengini korumak ve yıpranmamak için bazı özel bakım yöntemleri ve ürünlerine ihtiyaç duyabilir. Bu noktada bütçenizi ve zamanınızı gözden geçirip bunları karşılayabilme durumunuza göre karar vermelisiniz.

 

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