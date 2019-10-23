Olaya güm diye “Kadınlar neden aldatır?” diye başlık attım ancak önce “ihanet nedir “e bir bakmak gerek.

İhanet bir ilişki içindeki çiftlerden birinin, bir başkasıyla, fiziksel, cinsel, duygusal temas kurmasıdır. Bir sözlükte ihanetin karşılığına “hain” yazılmıştı.

Bu dünyada aldatma denilince akla genellikle erkekler geliyor ancak inanın ki aynı türün iki aynı cinsi olarak her iki taraf da aldatıyor.

Aldatmak, ihanet, aslında çok sevimsiz sözcükler ancak burada bu konuyu yazarak biraz daha kendimize ve ilişkimize başka bir pencereden bakıp bir şeyler fark edebilir miyiz? Niyetim tam da bu.

Erkeklere "Neden aldattın?" diye sorduğunuz zaman çoğu cevap gayet yüzeyseldir “hormonlar”. Ancak kadınların büyük bir çoğunluğu duygusal sebeplerle yapsa da uzun zamandır danışan gözlemlerimden bu durumun da değiştiğini kadınların da hormonal sebeplerle aldattığını bizzat ben, mevcut kulaklarımla danışanlarımdan duyuyorum.

Türkiye de ihanet özellikle kadınlar arasında son derece yaygınlaştı diye düşünüyorsanız, ben bunun sadece artık duyulmaya başladığını söylüyorum. Kadın da erkek de ihanet edebiliyor ve neredeyse aynı oranda. 12 yıldır danışan tecrübelerim benim bile istatiksel bir çalışma yapmama sebep oldu.

Bu konuyla ilgili danışanlarımdan biri, Türkiye’nin önemli kurumlarından birinde, çok seyahat etmesi gereken bir mevkide tanınmış bir kişiydi. Kocasını yıllardır aldattığını söylediğinde nedenini sormuştum, aldığım cevap ilginç gelmişti “bu sayede evliliğimi sürdürebiliyorum”. Evet kocasının iyi bir baba olduğunu ancak sorumluluklarını yeterince yerine getiren bir eş olmadığını, sık sık işsiz kaldığını, kendisinin de ona karşı sevgisinin olduğunu bu nedenle ondan ayrılmak istemediğini söyleyerek eklemişti, heyecan adrenalin, coşku seven tarafı tatmin edildiğinde evinde çok daha iyi bir eş ve anne olabiliyordu. Halen evliliği sürüyor ve her ikisi de gayet mutlu görünüyorlar.

Bir başka danışanım yine oldukça güçlü ve tanınmış bir aileye mensup, görücü usulüyle evlendiği kocasının, gücünü ve varlığını sevmişti. İlişkileri boyunca eşini defalarca aldattı. Her aldatmadan sonra daha da gergin oluyor ve eşiyle anlamsız kıskançlık (evet aldatan taraf olarak hem de)kavgalar çıkararak onu ve ilişkilerini örseliyordu. Bu davranışın altında kendini rahat bırakmayan vicdan duygusu vardı. Sonunda beklenen oldu ve boşandı.

Sevgili Erkekler Bilin bakalım bir kadın neden aldatır?

İlişkisinde huzursuzluklar ve sık sık yaşanan tartışmalar, psikolojik ya da fiziksel şiddet varsa.

Bu durumda ilişkisini devam ettirmesin bitirsin demek mümkün ancak Türkiye de evlilikler ve hatta ilişkiler fazla iç içe yaşanıyor. Evlilikler özellikle, bir şirket ortaklığı gibi, çocukların okul taksitleri, ev araba kredileri, birlikte daha konforlu bir hayat sürebilmeleri ayrılmayı zorlaştırırken, mutsuz hallerini boşanmak yerine aldatarak değiştirmeye çalışıyorlar.

Kadın mevcut ilişkisinde değer görmemeye başladığını düşünüyorsa, partneri onu yok saymaya başladıysa.

Erkekler özellikle evlendikten sonra ya da uzun ilişkilerde kadının artık gidemeyeceğini düşünerek onun kimliğini, kendi kimlikleri altında ezmeye ya da yok etmeye çalışabiliyorlar. Bu da kadının kişiliğinin yok sayılması anlamına geliyor ki büyük bir değersizlik duygusunu da beraberinde getirdiğinden kadın, değerini bulmak için aldatmaya yönelebiliyor.

Aldatan kadınların büyük kısmı, eşinin de kendisini aldattığını bu nedenle aldatılmayı hak ettiğini düşünüyor.

Elbette bu durum çok gerçekçi değil, bu sadece yanlış yaptığını bildiği bir duruma vicdanı rahatlatma çabası.

Cinsel uyumsuzluk ve fiziksel şiddete uğramak neredeyse en yaygın sebepler arasında.

Kadınların partnerlerinde dayanamadıkları bir konu da; kaba davranan erkekler.

Saygısız, değer vermeyen aşağılayan, nezaketten uzak tavırlar kadınları inanılmaz derecede ilişkiden soğutuyor. Biraz nezaket anlayış gördükleri bir başka iletişime kendilerini açabiliyorlar.

İlişkisinde yeterince iltifat almayan, yaşlanmaya başladığını düşünen kadınlar ciddi bir endişeyle yaşlanmadıklarını, hala güzel olduklarını hissetmek isteğini aldatmayla tatmin edebiliyorlar.

İlişkinin heyecanı kalmamışsa, her şey rutine binmişse, erkek kadının yanında özellikle kişisel temizliğine dikkat etmiyorsa kadınlar ilişkiden uzaklaşabiliyorlar.

İlişkilerinde konuşmayan erkekle yaşayan kadınlar, duygularını bol bol konuşarak ifade eden erkeklere daha fazla kapılabiliyorlar

Bol bol konuşun, birbirinizin güzel yanlarını, güzel tavırlarını sık sık hatırlatın derim.

Cinsel uyumsuzluk.

Aslında temel nedenlerden, ancak erkekler bu konuyu gündeme getirmekten hiç hoşlanmadıkları için çiftler açıkça duygularını ifade edemeyebiliyorlar. Bu uyumsuzluk büyüdükçe seks ihtiyacını karşılama isteği kadını aldatmaya götürebiliyor.

Aldatma sadece eskimiş ilişkilerde olmuyor, yeni ilişkilerde de çok fazla sayıda aldatma duyuyorum.

Son dönemlerde çok genç yaşlarda yaşanan ve “Aşk” la başladığı söylenen ilişkilerde görülen oldukça fazla aldatma dikkatimi çekti, araştırmalarım ve aldığım cevaplar arasında (özellikle üniversite öğrencileri) ilginç olan saptamam şuydu, kadınlar erkeklerin kendilerini aldatma ihtimalini yüksek buluyorlar, “nasılsa aldatır” diye düşünüp en küçük şüphelerinde, kendileri önce davranmak isteğiyle aldatmaya yelteniyorlar ya da eylemi gerçekleştiriyorlar. Enteresan ancak gerçek.

Aldatmamak için kendimize neleri hatırlatmalı ilişkiye neler getirmeliyiz?

İlişkilerinizde kendinize ve partnerinize özgür alanlar bırakın. Yani nefes aldığınız çemberleriniz olsun.

O kadar çok iç içe yaşıyorsunuz ki bir süre sonra kendiniz olamadığınız alanların içinde partnerinizi memnun etmek övgü almak, sevilmek için tamamen onun istediği şekle girip kendinizi unutuyorsunuz. Kısa vadede mutlu gibi sanıp, uzun vadede çok mutsuz oluyorsunuz.

İlişkileriniz de mutlaka samimiyeti, samimi dili geliştirin, bu doğal durumunuz olsun.

Birbirinize yüksek iletişim kanalından, nezaketle ve bilgelikle duygularınızı ifade edemiyorsanız sorun büyür. Dinleme becerinizi geliştirerek, onaylamasanız da anlamaya çalışabilirsiniz.

Lütfen hatırlayın! Aldatmak, partnerinizden başka birinin enerji alanına girmek demektir. Kadın rahim olan enerjisiyle ilişkiye girdiğinde hem kendini hem erkeğinin tüm ağırlığını, yükünü alarak temizler ve şifalandırır. Tek eşlilik bence, bu yüzden çok önemli. İlişkiye girdiğiniz insanın tüm enerji yükünü de alıyorsunuz. İlişkide sevgi, nezaket, açıklık, samimiyet ve mutlu temaslar olunca kadının şifalandırıcı gücü artıyor ve ilişki coşkuyla büyüyor, ilişkinin bolluğu bereketi artıyor. Birden fazla ilişki yaşayanlarda bu yükselen titreşimi yakalayanı hiç görmedim.

Her hareketinizin, her seçiminizin bir geri dönüşü vardır. Aldatmanın ortaya çıkmamış olması sizin bu bedeli ödemeyeceğiniz anlamına gelmez belirteyim.

İhanet ortaya çıktığında ilişkide büyük krizler yaşanabilir, hatta ilişki bitebilir. Aldatılan erkek (konumuz bugün kadınların aldatması olduğu için) şok, öfke, özsaygısını kaybetme, değersizlik, acı, üzüntü, çaresizlik duygularına kapılabilir. Neden sorusunun cevabını bulamaması ya da bulması ki, bu daha da fena, psikolojisinin bozulmasına neden olabilir. Hiç kimse bunu hak etmiyor lütfen hatırlayın.

İhanetin “sizce haklı” pek çok sebebi olabilir ancak bilmelisiniz ki; sistem ihaneti ilahi düzende mutlaka yerine oturtur ve karşılığını verir. Tecrübelerime, bilgilerime dayanarak ve güvenerek söylüyorum siz de güvenin.

Hepimiz için, mutlu, sevgi ,saygı, anlayış dolu ilişkiler diliyorum.