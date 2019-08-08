Sağlıklı uykunun 5 altın kuralı

Vücudunuz için doğru yatak seçilmeli,

Uyku sırasında oda karanlık olmalı,

Gece lambası olmamalı,

Akşam 19.00’dan sonra çay, kahve tüketimi olmamalı,

Erişkinler günde 6-8 saat, çocuklar ise 10 saat uyumalı

Yaşamımızın önemli bir bölümünü uyuyarak geçirdiğimiz için uykumuzun kaliteli olması oldukça önemli. Peki, hayatımız için bu kadar önemli olan uyku nedir? Aslında bilimsel açıdan uykuyu tanımlamak biraz zor… 1950'lere kadar birçok insan, uykunun günlük hayatımızın eylemsiz bir parçası olduğunu zannederken bu yargı değişlik gösterdi ve şimdi uyku sırasında beynimizin oldukça etkin olduğunu biliyoruz. Dahası uykunun beden ve ruh sağlığımızı etkilediğinden de eminiz. Dolayısıyla sağlıklı bir uyku süresi, tüm yaşamımızı etkileyen önemli bir süreç…

“Kaliteli bir uyku için düzen şart”

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır’a göre; sağlıksız bir uyku beraberinde yorgunluk, stres, mutsuzluk ve iş hayatında başarısızlık getiriyor. Kaliteli bir uyku süreci geçiren bireyin kendini daha iyi, mutlu ve enerjik hissettiğini aktaran Çakır, “Bireyler yatmadan önce kafein, nikotin gibi uyarıcılardan uzak durmalıdır. Uyku sırasında odanın karanlık ve gece lambası olmaması uykuya dalmayı kolaylaştırır. Uyku öncesinde ılık bir duş, kitap okuma, hafif germe egzersizleri ve meditasyon, uykuya dalmanız noktasında yardımcı olan aktivitelerdir. Yatak odanızda televizyon, cep telefonu gibi ışık ve ses kaynakları da olmamalıdır” dedi.

Öte yandan sağlıklı bir uyku için doğru yatak seçiminin de son derece önemli olduğunun altını çizen Çakır, yanlış seçilmiş bir yatakta yatmanın bir süre sonra bel ve sırt ağrılarına neden olabileceğini, bu farkındalıkla da seçilen yatağın tepeden tırnağa tüm vücuda destek vermesi gerektiğini aktardı.

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır, iyi bir yatağın 5 özelliğini ise şu şekilde sıraladı;

Yatağın vücut kitle indeksine uygun ve omurganın doğal eğrisine uygun olacak sertlikte olması,

Baş, omuz, sırt, bel, basen gibi vücudun konveks bölgelerine aşırı basınç̧ uygulaması,

Yatağın yazın serin, kışın sıcak tutması,

Gelişmiş̧ ve dayanıklı sistemlerin kullanılması,

Yatağın boyunuzdan 10 cm uzun olması gerekmektedir.