Dream Sales Machine, şehrin stresinden ve kaotik ortamından uzaklaşarak bireylerin kendi güçlerini keşfedebilecekleri ve sağlıklı yaşamın tüm bileşenlerini bir arada bularak yeni deneyimler elde edebilecekleri sağlıklı yaşam ve spor platformu Reformist'in ikinci buluşmasını, bu yıl 18–19 Mayıs 2019 tarihlerinde Feriye‘de düzenleniyor.

Geniş deneyim yelpazesi

"Reform Yourself" temasıyla gerçekleştirilecek festivalde katılımcılar yogadan crossfit’e uzanan geniş bir yelpazede pratiklerle aktif yaşamı sahiplenme, daha önce deneyimleme fırsatı bulamadıkları farklı derslere katılıp ilgi alanlarını genişletme, açık mutfak alanında yepyeni tarifler öğrenme ve tüketim toplumunda üretken bireyler olmak için yaratıcı atölyelere katılma fırsatı yakalayacak.

Yenilenmek için ilk adım

Sağlıklı yaşam ve spor odaklı geniş bir deneyim alanı sunan Reformist, katılımcıların kendi programlarını oluşturabildiği bir festival kurgusuna sahip. Etkinlik, yogadan çıkıp sağlıklı bir mutfak deneyimi yaşama, yönlendirmeli meditasyona katılıp grup derslerini deneyimleme, alışveriş yapıp seminerlere katılabilme imkanı sağlayan bir platform oluşturuyor. Festival ziyaretçisinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal reformunu gerçekleştirme fırsatı sunan Reformist, bireylerin hayatlarına yönelik sorumlulukları alma bilincine sahip olmalarını ve tümüyle yenilenmek için gereken ilk adımı atmalarını amaçlıyor. Katılımcılar Reformist'te uzman trainer’lar ile çalışma şansını da yakalıyor.

Pratikler ve eğitimler

Reformist'in stüdyo alanlarında ziyaretçiler profesyonellerle öğretici ve eğlenceli derslere katılabilecek, kişisel güçlerini keşfederek daha önce deneyimleme fırsatı bulamadıkları farklı derslerde ilgi alanlarını genişletebilecek. Stüdyolarda verilecek dersler arasında yoga dersleri, nefes ve meditasyon pratikleri, pilates, bale fitness, zumba, urban dance, jumping fitness, crossfit, kickbox, spinning ve grup dersleri yer alıyor.

Festivalin seminerleri ise akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleşecek. Katılımcılar seminerlerde bilgilerini tazeleme imkanı bulacak, yaratıcı atölye çalışmalarına katılabilecek.

Yüzü aşkın dersin yer aldığı Reformist 2019 programı çok yakında reform-ist.com.tr adresinde duyurulacak.

Lezzetler ve keşifler

Reformist'in açık mutfak alanında usta şefler ve uzmanlar eşliğinde taptaze tariflerle pratik ve lezzetli sofralar kurmanın sırları da katılımcılarla paylaşılacak. Pratikler arasında sağlıklı barlara uğrayıp yenilenmek de yer alıyor. Ayrıca giyimden aksesuara, spor ekipmanlarından tasarımlara, dekoratif ürünlerden sağlıklı atıştırmalıklara kadar Reformist dünyasının ruhunu tamamlayan markalar da pop up store alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

