Sağlıksız cipslere alternatif: Kabak cipsi tarifi
Ev yapımı sağlıklı ve nefis bir cips hazırlamaya ne dersiniz? Kabak cipsi tarifi yeni favoriniz olacak. Kabak cipsi nasıl yapılır merak ediyorsanız işte adım adım kabak cipsi tarifi...
Uzmanlar her fırsatta cipslerin sağlığımıza olan zararları konusunda uyarıyor. Ancak kabul edelim pek çoğumuz için cips, vazgeçilmez bir lezzet. Diyet yapanlar ve sağlığına dikkat edenler bu sağlıksız alışkanlığı sağlıklı bir alternatifle değiştirebilir. Kabak cipsi, cips alışkanlığınızı hiç aratmayacak son derece sağlıklı bir tarif. Kabak cipsi tarifine çocuklar da bayılacak!
Kabak cipsi malzemeleri
Kabak
Tuz
Sıvıyağ
Kabak cipsi yapılışı
Adım 1: Kabakları yıkadıktan sonra kurulayıp başlarını kesin. Her birini cips inceliğinde halka halka dilimleyin. Bıçakla yeterince ince dilimleyemiyorsanız soyacak işinizi görecektir.
Adım 2: Tepsinize yağlı kağıt serin. Kabakları tek tek tepsiye dizin. Suyunu bırakacağı için kabakların üst üste gelmemesi gerekiyor.
Adım 3: Bir fırça yardımıyla sıvıyağı kabaklara sürün.
Adım 4: Üzerine tuz serpiştirin.
Adım 5: Önceden ısıttığınız 200 derece fırında çıtır çıtır olana kadar pişirin.
Parmesanlı kabak cipsi tarifi
Paketli cipsler inceliğinde çıtır çıtır bir kabak cipsi yerine biraz daha baharatlı ve dişinizi dolduracak bir tarifi tercih edenler için parmesanlı kabak tarifi nefis bir alternatif.
Parmesanlı kabak cipsi malzemeleri
Kabak
Tuz
Sıvıyağ
Yumurta akı
Rendelenmiş parmesan peyniri
Parmesanlı kabak cipsi yapılışı
Adım 1: Kabakları yine aynı şekilde yıkayıp kuruladıktan sonra bu kez daha kalın (kabak kızartması gibi) dilimleyin.
Adım 2: Kabakları tuzlayın.
Adım 3: Tepsiye yağlı kağıt serin.
Adım 4: Kabakları yumurta akına bulayıp rendelenmiş parmesana batırın.
Adım 5: Tek tek tepsiye dizin. İsteğe bağlı olarak üzerine baharat serpiştirin.
Adım 6: Önceden ısıttığınız 200 derece fırında pişirin.
Servis önerisi
Kabak cipsi tarifinin yanına en iyi yakışan lezzet elbette ki sarımsaklı yoğurt. Fırında çıkardığınız kabak cipsini sarımsaklı yoğurda batırarak afiyetle yiyebilirsiniz.