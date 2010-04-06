Sagopa Kajmer Pesimist Orkestra ile sahnede!

Rap müziğin lideri Sagopa Kajmer ve Kolera, Pesimist Orkestra'yla birlikte 2010 yılının en büyük MELANKOLIA Konserini gerçekleştiriyor!..

Konserin yapılacağı mekan SAGO&KOLO sevenlerine yabancı değil. Daha önce 2008 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser yapan süper ikili, bu yıl yeniden aynı mekanda sevenleriyle buluşuyor...

Yılın en büyük MELANKOLIA konserine tüm SAGO&KOLO sevenleri davetli.



tarih : 24.04.2010 20:00:00

mekan : Bostancı Gösteri Merkezi

bilet fiyatları35,00 TL

Kapı Açılış 18:00, Konser 20:00