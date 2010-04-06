06.04.2010 - 10:24 |
Sagopa Kajmer Pesimist Orkestra ile sahnede!
Ve beklenen konser haberi geldi! Sagopa Kajmer hayranları bu konseri kaçırmayın!
Rap müziğin lideri Sagopa Kajmer ve Kolera, Pesimist Orkestra'yla birlikte 2010 yılının en büyük MELANKOLIA Konserini gerçekleştiriyor!..
Konserin yapılacağı mekan SAGO&KOLO sevenlerine yabancı değil. Daha önce 2008 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser yapan süper ikili, bu yıl yeniden aynı mekanda sevenleriyle buluşuyor...
Yılın en büyük MELANKOLIA konserine tüm SAGO&KOLO sevenleri davetli.
tarih : 24.04.2010 20:00:00
mekan : Bostancı Gösteri Merkezi
bilet fiyatları35,00 TL
Kapı Açılış 18:00, Konser 20:00