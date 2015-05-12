Sahanın Dehaları’ndan İletişim, Müzakere ve Lobicilik

Etkileşimli bir konseptte tasarlanan ve alanında en iyi isimlerin teorik ve pratik deneyimlerini paylaşmalarını amaçlayan konferans katılımcılara, müzakere ve iletişimin ön plana çıktığı her alanda eşsiz bir birikim ve deneyim oluşturma imkânı sunuyor. Konferans, en güncel ve gelişmiş iletişim alanı olan lobicilikte kullanılan yöntemler ve örnek vakalar konusunda bilgi sahibi olmak ve böylelikle farklılık oluşturmak ve uluslararası iş yapma becerilerini geliştirmek isteyen herkes için eşsiz bir fırsat.

İstanbul Liderlik Enstitüsü Başkanı Mehmet Yavuz Kanar, “Bu konferans özellikle devletlerle ve yurt dışıyla iş yapan şirketlerdeki profesyoneller ve çok uluslu yapılarda görev almak isteyen öğrenciler için geniş bir perspektif ve deneyim imkânı sunuyor. Ayrıca konferans sonrası staj ve deneyim fırsatları da sağlanıyor” diyor.



“İKNA SANATI: Sahanın Dehaları, İletişim ve Müzakere” konferansı uluslararası lobicilik ve iletişim dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Alanında en önemli kurumlardan biri olan Podesta Group’un Başkan Yardımcısı Jaime R. Harrison, lobiciliğin hocası olarak tanınan Georgetown Üniversitesi’nden Clyde Wilcox, Coca-Cola Kamu İlişkileri Avrupa Direktörü Nicolas Tacke, Cornell Üniversitesi’nin eski başkan yardımcısı Stephen P. Johnson ve daha birçok önemli isim konferansta deneyimlerini katılımcılar ile paylaşıyor.

Dileyen katılımcılara Londra, Brüksel ve Washington DC’ de staj imkanı da sağlanacak.



İlki geçtiğimiz yıl T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin partnerliğinde gerçekleştirilen programda, bu yıl da özel şirketler, devlet kurumları, profesyoneller ve öğrencilerden oluşan katılımcılar etki oluşturma sanatının inceliklerini benzersiz bir formatta deneyimleme imkânına kavuşuyor.



Detaylı bilgi ve başvuru için;

www.lobbyingschool.com