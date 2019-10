Sahnenin büyülü dünyasını keşfedin

İş Sanat’ta ilk kez aralık ayında minik izleyicilerin karşısına çıkan,7’den 70’e her yaştan büyük ilgi gören Sahne Denilen Büyülü Kutu mart ayında bir kez daha sahneleniyor. Bol sürprizli bu oyun, geleceğin sanatseverlerine müzikli bir oyunun sahnede her yönüyle nasıl hayat bulduğunu gözlemleyecekleri neşeli bir deneyim sunuyor.



Çocukların sahne arkasında verilen büyük emeği anlayacakları ve perde arkasındaki görünmez kahramanları tanıyacakları bu özel gösteride, şarkıların ve dansların yanı sıra sahnedeki büyülü kutudan çıkan sürprizler de yer alıyor. Bu büyülü serüvenin kahramanlarına ise oyuncu Gökçen Gökçebağ, Zeynep Kızıltan, Hicran Akın, Didem Atasoy, Ahmet Baykara, Can Sıkyıldız hayat veriyor. İş Sanat, minik sanatseverleri 22 Mart Pazar günü saat 15.00’te Ece Göksu ve Barış Büyükyıldırım’ın müzikleri ile renklenecek oyuna bekliyor.



Sahne Denilen Büyülü Kutu



22 Mart 2015 Pazar, Saat: 15.00

Bilet Fiyatları: Tüm Kademeler: 20 TL İndirimli: 15 TL



Satış noktaları



İş Sanat Ana Gişe - 0212 316 10 83

Biletix – 0216 556 98 00

www.biletix.com