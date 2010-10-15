Şairlerin sesi İstanbul'da!

Eleştirmenlerce tıpkı Amalia Rodrigues'in bir şarkısının sözlerinde olduğu gibi "Fado'yu yaşıyor ve fado ile nefes alıyor" diye tanımlanan Fado'nun Prensesi Cristina Branco Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturarak fadoya yeni bir kapı açıyor. Ünlü Hollandalı şair Slauerhoff'un ve Shakespeare'in birçok şiirini fado ile biraraya getiren Branco, fado'dan her zaman beklenen acı, hasret ve çaresizlik yerine hayattan keyif alan şarkılara imza atıyor.



CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU, 19 EKİM 2010, Saat 20.00



CRISTINA BRANCO Hakkında

Cristina Branco’nun (1972, Almeirim, Portekiz) yaşantısına bakıldığında tıpkı bir Amália Rodrigues şarkı sözünde olduğu gibi 'fadoyu yaşıyor ve fado ile nefes alıyor'.



Cristina şarkı söylemeye arkadaşlarıyla keyif olsun diye söylediği birkaç fado şarkısıyla bir oyun gibi başlamış. Genç bir kız olarak caz ve blues dinleyerek büyüyen Cristina’nın fado mekanlarına gitmek gibi ya da geleneksel şarkılar dinlemek gibi bir alışkanlığı hiç yokmuş.

Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Janis Joplin ve Joni Mitchell dinlemeyi Amália Rodrigues’e tercih eden bir genç kızken 18. yaş gününde büyükbabasının armağan ettiği Amalia Rodrigues’in az rastlanılan kayıtlarından oluşan albüme aşık olmuş ve fadolar söylemeye başlamış.



İlk olarak Amsterdam’da Zaal100 sahnesinde şarkı söyleyen Cristina, fado söylerken tıpkı fado kelimesinin manası gibi fadonun kaderi olduğuna inanmış ve 24 yaşından beri fado söylüyor.



İletişim okurken niyeti gazetecilik olan ve bu yüzden kelimelerle arası hep iyi olan Branco’nun albümlerinde şarkı sözleri ağırlık kazanıyor. Portekiz’in ünlü şairleri (Camões, Pessoa, David Mourão-Ferreira, José Afonso…) gibi ve başka ülkelerden de ünlü şairlerin (Paul Éluard, Léo Ferré, Alfonsina Storni, Slauherhoff) sözleriyle kendine özgü yepyeni fado şarkılarla ortaya çıkan Branco, fadoyu şiir ile birleştirerek tüm dünyaya sunuyor.



Daha önce José Afonso, Carlos Paredes, Sérgio Godinho gibi ünlü isimlerin de sahne aldığı Portekiz Kültür Merkezi’nde, Amsterdam’da ilk kez sahneye çıktığından beri şiir üzerindeki güçlü ve yürekli vurgusu ile sanatçı kimliğini birçok isimden farklılaştıran Branco sesiyle şarkılara ruh katıyor.



Fado’dan her zaman acı, hasret ve çaresizlik duygusu beklenirken, Branco şarkılarında şiirlerle hayattan zevk alan fadolar söyleyerek kendi yolunu çizmiş.



Ulisses (Ulysses) albümünde kariyerini en iyi özetleyen ve sembolü haline gelen şarkısı “Sete Pedaços de Vento - Rüzgarın 7 parçası” gibi şarkılarla ilk başta geleneksel fado şarkılarını ayakta tutan kesimleri kaygılandıran Branco, gelenekten kopmak için değil, geleneği yaşatmak için çabaladığını gösterdiği albümleriyle fado'nun en iddialı isimlerinden biri.



Vokal, Portekiz gitarı, gitar, bas gitar ve piyano ile geleneksel fado ile çağdaş çalışmaları bir araya getiren Branco fado’yu yepyeni heyecanlar katıyor.



“Cristina Branco, Live in Holland” adlı canlı konser albümünü 25 Nisan 1996’da verdiği iki konserden hazırlayan Branco 1000 tane bastığı albüm piyasaya çıkar çıkmaz satınca 9 baskıya daha girmiş ve onbinlerce.

“Murmúrios- Fısıltılar” 14 geleneksel şarkıdan oluşan bir albüm. Branco bu albümde daha önce Amalia Rodrigues ile ölümsüzleşen “Abandono” adlı şarkısını yeniden yorumlamış.

1999 yılında ünlü Fransız müzik dergisi “Le Monde de la Musique” tarafından Dünya Müziği kategorisinde En İyi Müzik Ödülü’nü alan Branco’nun uluslararası kariyeri de eş zamanlı olarak yükselmeye başlamış.

2000 yılında Maria Teresa Horta’nın bir şiirinden ismini alan “Post-Scriptum” albümünü yayınlayan Branco, Fransa’da yeniden En İyi Albüm ödülünü almış.

“Cristina Branco Canta Slauerhoff - Cristina Branco Slauerhoff Söylüyor” albümünde ünlü Hollanda’lı şair J.J. Slauerhoff’ın (1925-1976) sözleriyle yeni şarkılar hazırlayan Branco’nun müziklerine Custódio Castelo imzasını atarken, Mila Vidal Paletti şiirleri Portekizce’ye çevirmiş.İlk ticari başarı yakaladığı ülke olan Hollanda’ya vefasını gösterdiği bu albümle beraber kendi tarzını tamamen ifade etmeye başlayan sanatçı aynı yıl tüm dünyada 130’dan fazla konser vermiş. 2001 yılında Fransız plak şirketi Universal Music Classics’ten “Corpo Iluminado - “Işıklı Beden” albümünü yayınlanırken, 2002 yılında şair J.J. Slauerhoff’un sözleriyle hazırladığı albüm “O Descobridor - Kaşif” adıyla yeniden yayınlanmış.

Cristina Branco’nun altıncı albümü “Sensus” yine Universal Music Fransa etiketiyle 23 Mart 2003’te piyasaya çıkmış. Bu albümde de Custódio Castelo’nun müzikleriyle birlikte yine David Mourão-Ferreira, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Eugénio de Andrade, Camões ve Shakespeare gibi ünlü şairlerin sözleri yer almış. 2005 yılındaki “Ulisses” adlı albümünü, 2006 yılında yayınlanan ve Amália Rodrigues’e ithaf ettiği “Live“ adlı albümü takip etmiş.

2007 yılında Fado sınırlarının dışına çıkarak ünlü şarkıcı ve şarkı yazarı José Afonso’nun şarkılarına yönelen Branco 2009 yılında çıkardığı son albümü “Kronos” ile fado’ya kaldığı yerden en güzel şarkılarla devam ediyor.

14 şarkının yer aldığı son albümü “Kronos” ‘da “Zaman” temasını işleyen Branco’nun şarkılarında bir düzineden fazla müzisyenin, şarkı yazarının ve şairin imzası bulunuyor. Albümde Ricardo Dias, Mário Laginha, Rui Veloso, António Victorino de Almeida, Janita Salomé, Vitorino, Amélia Muge, Carlos Bica, Sérgio Godinho ve José

Mário Branco müziklere imza atarken Fernando Pessoa, Manuel Alegre, Júlio Pomar ve Carlos Tê gibi sözleri yazmış. Sanatçı yeni bir albüm hazırlamaya devam ederken, “Kronos “ albümünün dünya turnesi tüm hızıyla sürüyor.



19 EKİM 2010 - 20:00, CRR

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