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25.01.2020 - 00:00 |

Saka’da yeniay için öneriler

Yeniay hayatınıza neler getiriyor?

Saka’da yeniay için öneriler

Saka burcunda yeniay gerçekleşti. 9 Şubat’a kadar sürecek olan bu dönemde nelere ağırlık verebiliriz ve neler yapabiliriz? Bu yazıda sizlere bazı önerilerde bulunacağım ve aşağıda yükselen burcunuza göre bilgiler vereceğim. Yeniay haritasında yine Saka gibi hava elementinden Terazi burcu yükselmekte. Bu iki haftalık dönemde görüşmeler, anlaşmalar ve ilişkilere yönelik konular ağırlık kazanmakta. Saka burcu sosyal olaylar, grupları ve toplulukları ilgilendiren konularla yakından ilişkilidir. Dolayısı ile bu süre içinde, kendimizi anlatmak ve yaratıcı yönlerimizi ortaya koymak için pozitif koşullar bulabiliriz. Özellikle zihinsel açıdan daha canlı ve kararlı olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Yaratıcılığı, zevkleri ve eğlenceleri anlatan 5. eve düşen yeniay bugünlerde kendimizi sahneye koymakta zorlanmayacağımızı, hayatın keyifli yönlerine de zaman ayırabileceğimizi anlatmakta. Daha bağımsız ve akılcı hareket etmeye eğilimliyiz. Böyle bir dönemde arkadaşlıklar, zihinsel uğraşlar ve sevdiklerimiz için yapabileceğimiz keyifli olaylar daha sık gündeme gelebilir.

Yeniay aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs ile de kare açı oluşturmakta. Bu gerginlik taşıyan açı özellikle maddi açıdan daha dengesiz ya da ani olaylara da işaret edebilir. Bu enerjiyi olumlu yönde kullanabilirsek, alışık olduğumuz kalıpları kırabilir ve hayatımızda değişikliklere de yol açabiliriz. Ancak planlarımızı da esnek tutmaya özen göstermeliyiz. Kimi zaman farklı fikirlere, yaklaşımlara uyum göstermekte zorlanabilir ve düşüncelerimizde gereksiz bir inatlaşmaya da gidebiliriz. Ayrıca 26-30 Ocak tarihlerinde aşkta karmaşık durumlar, yanlışlıklar ya da bizi hatalı değerlendirmeler yapmaya götürebilecek durumlar gündeme gelebilir. Aşkta ve zevklerde kendi kendimizi yanılgılara götürebiliriz.

Yükselen burcunuza göre

Yükselen burcu Koç olanlar bu dönemde arkadaşlıklar içinde daha aktif olabilirler ve yeni umutlar, beklentiler geliştirebilirler. Ancak karşıtlık içeren konulara, ilişkilere de dikkat etmek durumundalar. Yükselen Boğa’lar mesleki alanda ve ünvanları ile ilgili yeni koşullar içinde olabilirler ve bu dönemde çalışma hayatını ve iş koşullarını daha meşgul kılan koşullar olabilir. Yükselen İkizler bu dönemde eğitim, uzaklar ve yabancılarla ilgili konularda daha pozitif ve kararlı olurken, hayatın güzel ve keyifli yönlerine de zaman ayırabilecekler. Yükselen Yengeç’ler ortaklı konular, eşin para durumu ve kimi zaman duygusal endişeler içinde olabilirler. Bu gelişmeler özellikle ev, aile ve yerleşim konularında onları daha çok meşgul edebilir. Yükselen Aslan’lar bu dönemde eşleri, evlilik ve ortaklıkları ile ilgili konularda daha çok uğraşıyor ve denge bulmaya çalışıyor olabilirler ve bu dönemde yakın çevrelerinde de hareketlilik ve artan bir iletişim içindeler. Yükselen Başak’lar iş, çalışma hayatı, hizmet ve sağlıkla ilgili konularla ilgilenirken, maddi alanda destek bulmaya ve ortaklı para durumlarına bakma ihtiyacı içindeler.

Yükselen Terazi’ler açısından özellikle destekleyici ve daha canlı koşullar var. Aşkta ve yaratıcı alanda, çocuklarla ilgili konularda aktif olabilirler ve bu dönemde kişisel alanda yeni adımlar atabilecekler, daha şanslılar. Yükselen Akrep’ler için ev ortamını ve ailevi konuları etkileyen değişiklikler gündeme gelmekte. Ancak gizli kalan konular, ilişkiler huzursuzluk kaynağı da olabilir. Kontrolsüz durumlar yaşanabilir. Yükselen Yay’lar bu dönemde hareket, iletişim, eğitim ve ziyaretler açısından son derece canlılar. Ayrıca gruplar, arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından da çok şey yapabilecekler. Yükselen Oğlak’lar maddi konulara, birikim ve harcamalarına odaklanırlarken, özellikle iş hayatında, ortaklıklar içinde daha gayretli olabilecekler. Yükselen Saka’lar daha yüksek enerjiler ve yenilikler içindeler. Aynı zamanda uzaklar, yabancılarla ilgili konular, eğitim alanında pozitif gelişmeler bekleyebilirler. Yükselen Balık’lar kimi zaman kontrol edemedikleri koşullar ve daha çok hazırlık içindeler. Bu dönemde ortaklı bir konu, miras ya da eşlerinin maddi konuları yüzünden bazı endişeler geliştiriyor olabilirler.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sevdiklerinizle, arkadaşlarla ilgilenmek, gelecek yönünde yeni planlar yapmak mümkün. Size keyif veren konulara daha çok açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız olabilir. Olaylara yaklaşımınızda daha esnek davranın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendiniz için çok şey yapabilirsiniz. Uzaklarla ilgili uğraşlar, yolculuklar daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

İlişkilerde daha fazla güven ve istikrar isteyebilirsiniz. Ancak sizi psikolojik açıdan sıkıştıran durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde sizin kontrolünüzde olmayan dışsal koşullar ağır basıyor. İlişkilerinizde ve evlilik hayatında daha duyarlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın zamanınızı alabilecek, meşgul edebilecek durumlar olabilir. Bugün yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcı konularda daha aktif olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdikleriniz için zaman ayırmak ve hayatın güzel yönlerine açık olmak güzel.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizden gelen çabayı ve kararlılığı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak olaylar karşısında daha yumuşak olmaya da bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevreniz ve ailenizle ilgili işlerde daha hızlı davranabilirsiniz. Tek başınıza hareket edip, karar almanız gereken durumlar da olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye çalışın. Alışveriş yapacaksanız, gereksiz harcamalardan kaçınmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Ay burcunuzda ilerlerken, kendi kişisel konularınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde yeni adımlar ve başlangıçlar gündeme geliyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün tam olarak bilemediğiniz konularda riske girmemelisiniz. Aynı zamanda üzerinde düşündüğünüz paraya ya da güvene yönelik konular olabilir.Devamını Oku

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