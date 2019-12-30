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30.12.2019 - 00:00 |

Sakin düşünmekte fayda var

Pek rahat ve huzurlu bir gün olmayabilir.

Sakin düşünmekte fayda var

Bugün ne yapılabilir? Pek rahat ve huzurlu bir gün olmayabilir. Bugün Saka burcunda ilerleyen Ay öğle saatlerinde (13:23) Mars’la kare açı içinde kalıyor. Günün bu saatlerinde yolculuklarda daha özenli olalım. Kimi zaman aksilikler ya da hoş olmayan durumlar gündeme gelebilir. Duygusal alanda yeteri kadar esnek olamamaktan dolayı kopmalar yaşanabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün düşüncelerimizde de daha anlayışlı olmaya özen gösterelim. Takılıp kaldığımız, ısrarcı olduğumuz konular olabilir. Ancak böyle durumlarda işleri daha sorunlu hale de getirebiliriz. Akşam saatleri, 18:41’den sonra daha yumuşak bir hava getiriyor. Bu saatlerde kendimizi daha akıcı şekilde anlatabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8 /Yılan Önemli sonuçlar ve kararlar var. Daha derin ve düşünceli olabiliriz. İç dünyamıza daha çok dönebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Sabah saatlerinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha sakin kalmalısınız. Ani tepkileriniz herkesi şaşırtabilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz zamanlar var. İlerleyen saatlerde gizli kalmış konular gündeminizi daha fazla meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklı aksaklıklar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için işlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlarınızla birlikte program yapmak daha cazip gelecek. Gün içinde işten alacağınız paralar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde yeni şeyler öğrenme ve keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Bugün yaşadığınız olaylarda bütünü daha net görebileceksiniz. İletişimde problemler çıkabilir, dikkatli olmalısınız. İlerleyen zamanlarda iş hayatınızdaki sorumluluklarınızda artış olabilir. Bürokratik konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ortaklı konular sizi krize sokabilir. Sabah saatlerinde ani kararlardan kaçınmalısınız. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabırlı olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Karşınızdaki kişinin fikirlerine önem vermeniz gerekebilir. Tepki almamaya özen gösterin. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda yenilenme içine girebilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sizi yoran konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğleden sonra ikili ilişkilerinizle ilgili olaylar ön plana çıkabilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizi düşük tutmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bu sabah yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere odaklanmak isteyebilirsiniz. Teknik problemler sizi sıkıntıya sokabilir. Olgun duruşunuzu bozmamalısınız. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde sorumlu olduğunuz işlerinizde yoğunluk artabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan destek almak sizi rahatlatabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bu sabah ailevi konular keyfinizi kaçırabilir. Ev hayatınızdaki sıkıntılar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı davranmanız gerekecek durumlar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra daha keyifli koşullar söz konusu. Kendinize zaman ayırmak için fırsat yaratabileceksiniz. Gün içindeki harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatleri hareketli olabilir. İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi de etkileyebilir. Yeni haberle duyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda evinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Babanıza daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Fedakâr davranmanız gereken koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Bütçenizle ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı arttırmak için farklı arayışlar içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde sıkıntılı süreçler meydana gelebilir. Akışta kalmaya çalışın. İlerleyen zamanlar da temposu yüksek işler sizi bekliyor. Yakın çevrenizdeki insanlar sizden yardım talep edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularda alıngan olabilirsiniz. Kendinize yönelmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Beslenmenize ve fiziksel durumunuza dikkat etmelisiniz. Öğleden sonra maddi konular gündeme gelebilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız konularda bir şeyler yapabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gizli kalmış olaylardan dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. İlerleyen zamanlarda kendinize yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. İlişkilerinizde daha sakin davranmanızda fayda var.Devamını Oku

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