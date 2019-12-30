Sakin düşünmekte fayda var

Bugün ne yapılabilir? Pek rahat ve huzurlu bir gün olmayabilir. Bugün Saka burcunda ilerleyen Ay öğle saatlerinde (13:23) Mars’la kare açı içinde kalıyor. Günün bu saatlerinde yolculuklarda daha özenli olalım. Kimi zaman aksilikler ya da hoş olmayan durumlar gündeme gelebilir. Duygusal alanda yeteri kadar esnek olamamaktan dolayı kopmalar yaşanabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün düşüncelerimizde de daha anlayışlı olmaya özen gösterelim. Takılıp kaldığımız, ısrarcı olduğumuz konular olabilir. Ancak böyle durumlarda işleri daha sorunlu hale de getirebiliriz. Akşam saatleri, 18:41’den sonra daha yumuşak bir hava getiriyor. Bu saatlerde kendimizi daha akıcı şekilde anlatabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8 /Yılan Önemli sonuçlar ve kararlar var. Daha derin ve düşünceli olabiliriz. İç dünyamıza daha çok dönebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.