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    HaberlerEtkinlikSalon’da yeni sezon başlıyor
    15.09.2011 - 01:05 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

    Salon’da yeni sezon başlıyor

    Salon, yeni sezona 12. İstanbul Bienali’nin “Perşembe Partisi” ile merhaba diyecek

    15 Eylül Perşembe gecesi saat 22.00’de Barış K’nın DJ setiyle X Restaurant & Teras’ta başlayacak “Perşembe Partisi”, Kanadalı topluluk Austra’nın Salon’un yeni sezonunu açacağı gece yarısı konseriyle devam edecek. Salon, ilk haftasında 17?Eylül Cumartesi Türk alternatif müzik sahnesinin önemli ekiplerinden Gevende’yi ağırlayacak. 21 Eylül akşamı ise Erkan Oğur, Anatolian Blues adlı projesi ileSalon’da olacak.

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