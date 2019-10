Salon İKSV'de 28 Kasım Haftası

Doğan Kitap’la İstanbul hakkında bir söyleşi

28 Kasım Salı, 20.00

Salon ve Doğan Kitap işbirliğiyle düzenlenen söyleşiler dizisi devam ediyor. Bu ayın konukları nev-i şahsına münhasır yetenekli oyuncu Gonca Vuslateri ve son zamanlarda oyunculuktan yazarlığa geçiş yapan Kemal Hamamcıoğlu olacak. "Gözlerim İstanbul’a ilk geldiğim gibi" başlıklı söyleşide İstanbul’a ve İstanbul’da olmaya dair bir sohbet gerçekleştirecek. 28 Kasım Salı akşamı Salon sahnesinde keyifli bir sohbet için misafirlerini bekleyen ikilinin gerçekleştireceği söyleşinin tüm yerleri tükendi.

Nordik tınıların hayranları Norveç’in buzlar kraliçesi Siv Jakobsen ile Salon’da buluşuyor

29 Kasım Çarşamba, 21.30

Norveçli şarkıcı söz yazarı Siv Jakobsen, Norveç’in müzik dünyasına kazandırdığı yeni isimlerden. İsmi sık sık çok yakın arkadaşı Moddi, Einar Stray Orchestra gibi isimlerle anılıyor. Ane Brun, Damien Rice, Joni Mitchell gibi şarkıcı söz yazarlarından ilhamını alarak kendini yetiştiren Jakobsen, Sofar Amsterdam performansında seslendirdiği Britney Spears hiti “Toxic” yorumuyla dikkatleriyle ziyadesiyle üstüne çekti, şarkıya getirdiği yaylıların baskınlığındaki akustik zerafetle herkesin kalbinde kendine yer edindi. Kendini iyice ileri taşıdığı ilk albümü ‘The Nordic Mellow’ ise Ağustos’ta yayımlandı. Sesiyle, yeteneğiyle ve güzelliğiyle hayranlık uyandıran Jakobsen ilk kez İstanbul’da, Salon sahnesinde. Konserin biletleri ayakta 45 TL, öğrenci 35 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Moses Boyd elektronika ve cazı birleştiren hayranlık uyandıran müzikal tarzıyla Salon’da

30 Kasım Perşembe, 21.30

Londralı neo caz davulcusu ve prodüktörü Moses Boyd, kısacık kariyerinde daha şimdiden 2014’te Yılın En İyi Genç Caz Müsiyeni Ödülü, 2015’te MOBO Ödülleri’nde En İyi Caz Müzisyeni, 2016’da Gilles Peterson Worldwide Awards’da “John Peel Daha Çok Caz Çal Ödülü (John Peel Play More Jazz Award)” ve Jazz FM’den iki ayrı ödül topladı. Lonnie Liston Smith, Ed Motta, Little Simz, Four Tet, Floating Points, Sampha, Zara McFarlane, Gilles Peterson gibi isimlerle çalıştı. Clash dergisi onu “mütevazı ama istisnai tarzıyla İngiltere cazının yükselişinde büyük rol oynadı” diyerek tanımladı. Grubuyla The Exodus, tek başına da Solo Exodus olarak sahneye çıkan cazın yeni ismi, grime, elektronika ve cazı birleştiren hayranlık uyandıran müzikal tarzıyla cazseverlerle Salon’da buluşacak. Konserin biletleri masa 50 TL, ayakta 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Liars yeni albümünden parçalarını hayranlarıyla paylaşmak üzere Salon’a konuk oluyor

1 Aralık Cuma, 22.00

New Yorklu dance punk, art rock grubu Liars, her yeni albümünde yepyeni bir enerjiyle ortaya çıktı. Bu heyecanlı ve ateşli havasıyla gencecik bir grup hissi verse de neredeyse yirmi yıldır çalışmalarına birlikte devam ediyorlar. Farklı müzikal tarzları denemekten hiç korkmayan Liars, ilk albümlerinden bu yana cesurca attığı adımlarla her zaman ilgiyle takip edilen bir grup oldu. Pitchfork'un en iyi yeni albümler listesine girerek kendine haklı bir yer edindi. Şimdi ise uzun zamandır beklenen yepyeni albüm "TFCF"nin turnesi kapsamında, tam yedi yıl sonra, tekrar Salon’da. Konserin biletleri ayakta 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Fazlasıyla tanıdık, hem ruha dokunan melodilerle Anna RF bir kez daha Salon’da

2 Aralık Cumartesi, 22.30

Elektronik, etnik ve reggae grubu Anna RF, Shaharut Çölü’nden başlayan yolculuğunda dünyanın birçok yerini keşfe çıkıp doğuyla batı ezgilerini oryantal ve modern enstrümanlar, analog ve dijital seslerle birleştirip kendi özgün tarzlarından çok daha fazlasını, ortak bir hissi yarattılar. Kabak kemane, klarnet, def ve klasik gitar ile üretilebilecek en tanıdık, bir o kadar da kucaklayıcı sesleri üretiyorlar. Geçtiğimiz yıl bütün biletleri tükenen bir konsere imza attıktan sonra, hayranlarıyla kavuşmak, tanışmadıklarıyla tanışmak üzere tekrar Salon’a konuk oluyorlar. Konserin biletleri ayakta 60 TL, öğrenci 45 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

