Salon İKSV'de bu hafta

Bu hafta Salon’un ilk konuğu, deneysel elektronik müziğin radikal prodüktörlerinden Ben Frost. Frost, alternatif rock dünyasının ikonik prodüktörlerinden, Shellac’ın da kurucusu Steve Albini ortaklığında tamamladığı yepyeni albümü ‘The Centre Cannot Hold’un turnesi kapsamında 1 Kasım Çarşamba akşamı Salon’da olacak. 2 Kasım Perşembe akşamı ise Kanadalı elektronik müzik grubu Austra kesintisiz bir dans gecesi için Salon’un konuğu olacak. Austra, eski ve yeni şarkılarıyla tekrar çok sevdikleri Salon sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Austra’nın ardından Salon, 4 Kasım Cumartesi akşamı yerli alternatif sahnenin unutulmaz gruplarından Vega’yı sahnesinde ağırlayacak. Vega, 12 yıl süren sessizliğin ardından yayımlayacakları yepyeni albümün Türkiye turnesi kapsamında Salon’da. Farklı müzikal türlere ve müzisyenlere ev sahipliği yapan Salon 7 Kasım Cumartesi, hip-hop, Afrika dans müziği ve indie rock’tan beslenen sound’uyla, hayranlık uyandırıcı Makaya McCraven’ı çok özel bir konser için sahnesine konuk ediyor. McCraven’ın ardından İzlandalı şarkıcı, söz yazarı Olöf Arnalds ise 8 ve 9 Kasım’da pürüzsüz folk melodilerini iki gece üst üste Salon’a getirecek.