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    HaberlerEtkinlikSamsung Boğaziçi Sport Fest başlıyor!
    18.05.2010 - 14:46 |

    Samsung Boğaziçi Sport Fest başlıyor!

    Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Sports Fest’in ana sponsoru Samsung, festival boyunca düzenleyeceği etkinlikler ve yarışmalarla hem eğlendirecek hem de standını ziyaret edenlere birbirinden güzel armağanlar kazandıracak.

    Samsung Boğaziçi Sport Fest başlıyor!

    19-23 Mayıs 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşecek olan festivalde Samsung, hem standında hem de basketbol turnuvalarında her gün 1 kişiye çeşitli yarışmalarla Samsung N150 netbook armağan edecek. Efes Pilsen Basketbol Takımı’nın resmi sponsoru Samsung, festivalin basketbol turnuvasının da sponsorluğunu üstleniyor. Aynı zamanda gün boyunca yarışmalarına katılanlara orjinal Efes Pilsen basketbol forması hediye ediyor. Festivalin bir diğer sürprizi ise Samsung standını ziyaret edenlerin Efes Pilsen’in efsanevi basketbolcularından sürpriz isimler ile tanışacak olması.

    21 Mayıs akşamı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Otoparkı’nda gerçekleşecek festival konserinde de Kenan Doğulu ve Bora Uzer festival katılımcıları ile birlikte olacak.

    Siz de geleneksel spor festivalinde doyasıya eğlenmek, birbirinden heyacanlı spor müsabakalarını izlemek, Samsung’dan armağanlar kazanmak ve efsanevi basketbolcular ile tanışmak için 19-23 Mayıs 2010 tarihlerinde mutlaka Boğaziçi Üniversitesi’ne uğrayın.

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