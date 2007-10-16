Sanat Fuarı 2007’nin teması 'Akdeniz’...

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ekim ayının sonuna doğru sanatseverlerin akın akın Beylikdüzü’ne gitmesine neden olan kitap ve sanat fuarlarına az kaldı.



17. İstanbul Sanat Fuarı ARTİST 2007, 27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında, 26. İstanbul Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde yapılacak.

Bu yıl Kitap Fuarı gibi 'Akdeniz’ temasıyla düzenlenen ARTİST 2007’nin Onur Sanatçısı Ödülü Saim Bugay’a, Onur Eleştirmeni Ödülü Enis Batur’a, Sanatsever Kurum Ödülü NTV’ye, Koleksiyoner Kurum Ödülü de Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Müzesi’ne verilecek.Fuara geçen yıl olduğu gibi yaklaşık 100 sanat galerisinin ve sanat kurumunun katılması bekleniyor. ARTİST 2007, galerilerin yanı sıra bağımsız gruplarla üniversitelerin çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.Fuar kapsamında ayrıca Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) “Akdeniz ve Gurbet” başlıklı bir sergi düzenleyecek.1600 metrekareye yayılacak olan sergide izleyiciler, Akdeniz’in insani sıcaklığı ile sanatın ve sanatçının sürekli içinde bulunduğu gurbet hissinden yola çıkarak hazırlanan resim, heykel, yerleştirme ve video sanatından örnekleri bir arada görme imkanı bulacak.

İtalyan sergisi



Küratörlüğünü Maurizio Vanni’nin üstlendiği, İtalyan Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Sınır İşaretleri / İnsan Ben’inin Tekrar Fethi” başlıklı resim sergisinde ise modern İtalyan resminin önemli örnekleri yer alacak.



ARTİST 2007, 11.00 - 20.00, kapanış günü 4 Kasım’da ise 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

