Sanat Fuarı onur ödülleri belirlendi

Heykel sanatına katkıları nedeniyle Fuar’ın Onur Sanatçısı Ödülü’ne Türk heykel sanatının önemli isimlerinden Mehmet Aksoy değer görüldü. Onur Eleştirmeni Ödülü’nün Güven Turan’a, Sanatsever Kurum Ödülü’nün Beşiktaş Belediyesi’ne, Koleksiyoner Onur Ödülü’nün ise Nahit Kabakçı’ya verilmesi uygun görüldü. Ödüller, 3 Kasım Pazartesi akşamı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Interexpo Salonu’nda düzenlenecek olan törenle verilecek. Fuar kapsamında Onur Sanatçısı Mehmet Aksoy’un heykelleri sergilenecek. Koleksiyoner Nahit Kabakçı’nın, Türk resim sanatının önemli örneklerinden oluşan resim koleksiyonu da sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

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