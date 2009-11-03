Sanat için özel kredi

Cumartesi günü açılan 19. İstanbul Sanat Fuarı ARTİST 2009’un en ilgi çekici stantlarından biri de Yapı Kredi Private Banking (Özel Bankacılık)’e ait. Bu stantta sanatseverlere, fuardan eli boş dönmemeleri için kredi veriliyor. Üstelik bunun için bankanın müşterisi olmanız gerekmiyor. Almak istediğiniz esere karar verdikten sonra, bankanın sanat danışmanı eserin fiyatını belirliyor. Bunun üzerine banka kendi sanat danışmanını belirlediği fiyatın yüzde seksenini kredilendiriyor. Yapı Kredi, bazen sanat eserlerinin değerinin üzerinde bir fiyata satıldığı gerekçesiyle kendi sanat danışmanın belirlediği fiyat üzerinden çalışıyor. Geri ödeme için 36 aya varan vadeler yapılabiliyor.



Eser teminat olarak kabul ediliyor

Kredi alabilmek için göstermeniz gereken teminata gelince... Dilerseniz satın aldığınız eseri teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Bu durumda da eseri sigortalatmanız gerekiyor. Sigorta işlemini de banka üstleniyor ancak, ödemelerinizi tamamlayana kadar eseriniz Yapı Kredi Kültür Sanat’ta saklanıyor. Krediniz sona erdiğinde eserinizi geri alıyorsunuz. Söz konusu stantta sanat galerilerine de hizmet veriliyor. Galeri sahipleri eserlerini sigortalatabiliyorlar.

‘At Üstünde Âşıklar’ 900 bin TL

Fuarın en ilgi çeken stantlarının başında 110 parçalık Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisiyle Artium Sanat Galerisi geliyor. 110 eserden oluşan serginin 100 parçalık blok koleksiyonu dikkat çekici. 100 parçalık bu koleksiyonun satış fiyatı 500 bin TL + KDV. Sanatçının büyük aşkı Karadut’a yaptığı söylenen “At Üstünde Âşıklar” adlı tablosu 900 bin TL, “Kuşumsu” adlı eseri 400 bin TL, “Pazaryeri” 750 bin TL’ye satışa sunulmuş durumda.