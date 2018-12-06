Sanat, Kültür, Turizm ve Alışveriş Türkiye Festivali'nde

Türk Kültürü Tanıtım ve Ticareti Geliştirme Haftası, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Ticaret Bakanlığı, Ürdün Turizm Bakanlığı, HRH Prenses Sana Assem ve Ürdün Ticaret Odası’nın desteği ile Türk kültürünün geleneksel ve modern öğeleri ile hayata geçirilmesi, Türkiye’nin Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatın geliştirilmesi ve aynı zamanda yeni istihdam imkanlarının ortaya çıkması amacıyla 10 - 12 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

183 ülkeyle ticaret yapan ve hedef pazarlar arasında en çok yabancı yatırımı kendine çeken ülkeler arasında yer alan Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek etkinlikte Türk işletmeciler, ihracat kapısını açmak için hem perakende satış yapabilecek, hem de çevre Körfez Ülkerleri ile iş bağlantıları kurarak, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir arada olma imkanı bulabilecek.

“Üç Gün Sürecek Birbirinden Güzel Etkinlikler”

Türk ihracatının geliştirilmesi amaçlanan Türk Kültürü Tanıtım ve Ticareti Geliştirme Haftası’nda Türk kültürünün tanıtılacağı keyifli etkinlikler gerçekleştirilecek. Çok renkli, modern mimariye sahip, halkın büyük ilgi gösterdiği, şehrin en iyi yürüyüş yolu olma özelliği taşıyan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Amman’nın merkezinde yer alan The Boulevard’da halka açık olarak düzenlenecek etkinlikte, Osmanlı günlük yaşamında yer alan Mehteran Bölüğü geleneksel – modern repertuarını bir arada sergileyecekken, Osmanlı – Türk mutfağının en leziz örnekleri de ziyaretçilerle buluşacak.

Aynı zamanda Osmanlı ve Türk giyim tarzının incelikleri, Türk ezgileri eşliğinde muhteşem bir defile ile boy gösterirken, özellikle Ortadoğu ülkelerinde büyük ilgi gören sinema, TV ve sektörün önde gelen ünlü isimleri ve iş insanları etkinlik boyunca hayranlarıyla bir arada olacak.