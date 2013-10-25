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    HaberlerEtkinlikSanat Meclisi Gazi Parkı'nda!
    25.10.2013 - 14:53 |

    Sanat Meclisi Gazi Parkı'nda!

    Sinemacılar,tiyatrocular,müzisyenler,şairler,edebiyatçılar,ressamlar,heykeltıraşar, fotoğrafçılar; kısacası ülkenin tüm disiplinlerden aydın ve sanatçıları Ekmek, Özgürlük ve Adalet için tek çatı altında birleşmek adına harekete geçti.

    Sanat Meclisi Gazi Parkı'nda!

    Sanat Meclisi çatısı altında birleşen aydın ve sanatçılar bu oluşum ile; tüm disiplinlerin ayrı ayrı meslek sorunlarını dayanışma ile çözmeyi, devletten, yapımcıdan ve basından baskı gören aydın ve sanatçıları sahiplenmeyi, yıllarını sanata adamış ve sistem tarafından bir kenara itilmiş sanat emekçilerine destek olmayı, ülkedeki tüm anti demokratik uygulamalara karşı tüm halkların, kişi ve kurumların yanında olmayı, sanatçıların özgürce üretebilmesi için gerekli koşulları sağlamayı, üretimlerin halkla buluşabilmesi için uygun koşulları yaratmayı amaçlıyor.

    Kurulan Sanat Meclisi; ilk etkinlik olarak 26-27 Ekim günlerinde Gazi Mahallesi, Büyük Gazi Park'ındaki 1. Sanat Buluşmasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

    26 Ekim günü 10.00-22.00 saatleri arasında; tüm halkın katılımı ile Halk Sofrası kurulacak, alışılagelen forumlardan farklı olarak; alanın farklı köşelerinde içinde sanat da olan tiyatro forumlar kurulacak, Gezi sürecine dair tüm eserlerin yer aldığı sergiler gezilebilecek. Burada resimler, fotoğraflar, heykeller de ücretsiz olarak sergilenecek.

    27 Ekim Günü 10.00-22.00 saatleri arasında her biri bir Gezi Şehidi anısına açılacak olan meydanlarda; tiyatro oyunları, dans gösterileri, konserler, şiir ve edebiyat dinletileri yine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

    27 Ekim Günü sahnede Türkiye'de ilk kez tüm sanat disiplinlerinin iç içe geçtiği, iki usta yönetmenin; Barış Pirhasan ve Ezel Akay'ın da senaryo hazırlığına destek verdiği müzikali izlemek mümkün olacak.

    Bu ülkede tüm disiplinlerden aydın ve sanatçıların bir araya geldiği bu buluşmadan sonra, artık özgür sanatın sesi daha gür çıkacak ve bir daha bazıları için hiç bir şey eskisi gibi olmayacak!

    Sanat halkla buluşuyor, özgür sanat yeniden meydanlarda halkla kavuşuyor.

    1. Sanat buluşmasına tüm halkımız hiç bir ücret ödemeksizin davetlidir!

    FESTİVAL PROGRAMI

    Festival alanına 25 Ekim Cuma akşamından itibaren çadırlar kurulacak. İsteyenler festival alanına çadırını ücret ödemeden kurup, festivalin kapanışı olan 27 Ekim akşamına kadar alanda kalabilecek.

    Sanat Meclisi 1. Sanat Buluşması

    Tema: Her Yer Taksim Her Yer Direniş

    26 – 27 Ekim / Gazi Mahallesi Şehir Parkı

    1. Gün Etkinlikleri:

    - “İrfan Tuna” Fotoğraf Sergisi Açılışı

    - “Medeni Yıldırım” Resim ve Heykel Sergisi Açılışı

    - “Berkin Elvan” Karikatür Sergisi Açılışı

    - Parkın değişik noktalarında Forum Tiyatrolar

    - “Yemeğini de al gel” kampanyası ve büyük bir Halk Sofrasının kurulması

    2. Gün Etkinlikleri

    - Fotoğraf, Resim, Heykel, Karikatür Sergileri

    - Park içinde sahnesiz ve ses düzensiz olarak kurulacak olan meydanlarda 12.00 – 18.00 saatleri arasında halkla iç içe olarak yapılacak olan etkinlikler:

    “Ethem Sarısülük” Tiyatro Meydanı

    Sokak Tiyatrosu ve Amatör Tiyatro Toplulukları gösterileri

    “Mehmet Ayvalıtaş” Dans Meydanı

    Halk Dansları, Modern Danslar, Sokak Dansları, Pandomimler, Hiphop toplulukları gösterileri

    “Ali İsmail Korkmaz” Müzik Meydanı

    Rock, Caz, Halk Müziği, Protest ve tüm müzik türleri konserleri…

    “Ahmet Atakan” Şiir ve Edebiyat Meydanı

    Şairlerin, tiyatrocuların, sinemacıların, halktan katılımcıların okuyacağı şiirler, öyküler…

    “Abdullah Cömert” Sinema Çadırı

    Yönetmenlerin hazırlayacağı kısa filmler, video kurgular

    18.00 – 21.00 Ana Sahne etkinliği

    Konser, dans, tiyatro, video, şiir…

    MÜZİK

    Zuhal Olcay

    Erkan Oğur

    İsmail Hakkı Demircioğlu

    Aynur Doğan

    Hüseyin Turan

    Nejat Yavaşoğulları

    Fuat Saka

    Yaşar Kurt

    Grup Yorum

    Tolga Sağ – Muharrem Temiz – Yılmaz Çelik

    Barış Güney

    Selçuk Balcı

    Niyazi Koyuncu

    Erdal Bayrakoğlu

    Adile Yadırgı

    Hakan Yeşilyurt

    Burhan Berken

    Yasemin Göksu

    Ceylan Ertem

    İrem Candar

    Kara Güneş

    Teneke Trampet

    Merih Aşkın

    Kırmızı

    Nazmi Akyıldız

    Aysu Çöğür

    Serhat Kural

    ŞİİR-EDEBİYAT

    Can Dündar

    Tayfun Talipoğlu

    Menderes Samancılar

    Eşber Yağmurdereli

    Cezmi Ersöz

    Barış Atay

    Sinan Tuzcu

    Dolunay Soysert

    Bülent Emrah Parlak

    İbrahim Karaca

    Sennur Sezer

    Pelin Batu

    Ahmet Can Akyol

    TİYATRO

    Tiyatro Evi

    İdil Tiyatro Atölyesi

    Tiyatro Simurg

    Divriği Kültür Tiyatro Topluluğu

    KDF Tiyatro Topluluğu

    Avcılar Kültür Derneği Tiyatro Topluluğu

    Ali Yıldırım

    Neriman Uysal

    Aslı Öngören

    Halil Ersan

    SİNEMA

    Ezel Akay

    Barış Pirhasan

    Semir Aslanyürek

    Vedat Özdemir

    Reis Çelik

    FOSEM

    Sinema Öğrencileri

    FOTOĞRAF

    Red Fotoğraf Kulübü

    Nar Fotoğraf Kulübü

    Galata Fotoğrafhanesi

    FOSEM

    RESİM

    Alev Cımbarcı

    Adnan Acar

    Murat Turan

    Arzu Kılıçdoğan

    İrfan Ertel

    Seda Boy

    Kübra Boy

    Hande Işınsu

    Ekin Onat

    İlker Toruk

    Sinem Toruk

    Feyyaz Yaman

    DUVAR RESMİ

    Mesut Eren

    STENCİL

    Nalan Yırtmaç

    PERFORMANS – ENSTOLASYON

    Kardelen Fincancı

    GRAFİTİ

    Gölge

    HEYKEL

    Mehmet Aksoy

    İsmail Yıldırım

    Ayla Turan

    Kemal Tufan

    KARİKATÜR

    Mehmet Aslan

    Erdoğan Karayel

    Vahit Akça

    Mehmet Gölebatmaz

    Ahmet Erkanlı

    Muhittin Köroğlu

    Hasan Seçkin

    DANS

    Beşik Halk Oyunları Topluluğu

    İdil Halk Dansları Topluğu

    Çıplak Ayaklar Kumpanyası

    Arjantin Tango Atölyesi

    Modern Dans Toplulukları

    Halk Dansları Toplulukları

    Bilgi için: 0536 585 14 60

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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