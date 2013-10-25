Sanat Meclisi Gazi Parkı'nda!
Sinemacılar,tiyatrocular,müzisyenler,şairler,edebiyatçılar,ressamlar,heykeltıraşar, fotoğrafçılar; kısacası ülkenin tüm disiplinlerden aydın ve sanatçıları Ekmek, Özgürlük ve Adalet için tek çatı altında birleşmek adına harekete geçti.
Sanat Meclisi çatısı altında birleşen aydın ve sanatçılar bu oluşum ile; tüm disiplinlerin ayrı ayrı meslek sorunlarını dayanışma ile çözmeyi, devletten, yapımcıdan ve basından baskı gören aydın ve sanatçıları sahiplenmeyi, yıllarını sanata adamış ve sistem tarafından bir kenara itilmiş sanat emekçilerine destek olmayı, ülkedeki tüm anti demokratik uygulamalara karşı tüm halkların, kişi ve kurumların yanında olmayı, sanatçıların özgürce üretebilmesi için gerekli koşulları sağlamayı, üretimlerin halkla buluşabilmesi için uygun koşulları yaratmayı amaçlıyor.
Kurulan Sanat Meclisi; ilk etkinlik olarak 26-27 Ekim günlerinde Gazi Mahallesi, Büyük Gazi Park'ındaki 1. Sanat Buluşmasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
26 Ekim günü 10.00-22.00 saatleri arasında; tüm halkın katılımı ile Halk Sofrası kurulacak, alışılagelen forumlardan farklı olarak; alanın farklı köşelerinde içinde sanat da olan tiyatro forumlar kurulacak, Gezi sürecine dair tüm eserlerin yer aldığı sergiler gezilebilecek. Burada resimler, fotoğraflar, heykeller de ücretsiz olarak sergilenecek.
27 Ekim Günü 10.00-22.00 saatleri arasında her biri bir Gezi Şehidi anısına açılacak olan meydanlarda; tiyatro oyunları, dans gösterileri, konserler, şiir ve edebiyat dinletileri yine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
27 Ekim Günü sahnede Türkiye'de ilk kez tüm sanat disiplinlerinin iç içe geçtiği, iki usta yönetmenin; Barış Pirhasan ve Ezel Akay'ın da senaryo hazırlığına destek verdiği müzikali izlemek mümkün olacak.
Bu ülkede tüm disiplinlerden aydın ve sanatçıların bir araya geldiği bu buluşmadan sonra, artık özgür sanatın sesi daha gür çıkacak ve bir daha bazıları için hiç bir şey eskisi gibi olmayacak!
Sanat halkla buluşuyor, özgür sanat yeniden meydanlarda halkla kavuşuyor.
1. Sanat buluşmasına tüm halkımız hiç bir ücret ödemeksizin davetlidir!
FESTİVAL PROGRAMI
Festival alanına 25 Ekim Cuma akşamından itibaren çadırlar kurulacak. İsteyenler festival alanına çadırını ücret ödemeden kurup, festivalin kapanışı olan 27 Ekim akşamına kadar alanda kalabilecek.
Sanat Meclisi 1. Sanat Buluşması
Tema: Her Yer Taksim Her Yer Direniş
26 – 27 Ekim / Gazi Mahallesi Şehir Parkı
1. Gün Etkinlikleri:
- “İrfan Tuna” Fotoğraf Sergisi Açılışı
- “Medeni Yıldırım” Resim ve Heykel Sergisi Açılışı
- “Berkin Elvan” Karikatür Sergisi Açılışı
- Parkın değişik noktalarında Forum Tiyatrolar
- “Yemeğini de al gel” kampanyası ve büyük bir Halk Sofrasının kurulması
2. Gün Etkinlikleri
- Fotoğraf, Resim, Heykel, Karikatür Sergileri
- Park içinde sahnesiz ve ses düzensiz olarak kurulacak olan meydanlarda 12.00 – 18.00 saatleri arasında halkla iç içe olarak yapılacak olan etkinlikler:
“Ethem Sarısülük” Tiyatro Meydanı
Sokak Tiyatrosu ve Amatör Tiyatro Toplulukları gösterileri
“Mehmet Ayvalıtaş” Dans Meydanı
Halk Dansları, Modern Danslar, Sokak Dansları, Pandomimler, Hiphop toplulukları gösterileri
“Ali İsmail Korkmaz” Müzik Meydanı
Rock, Caz, Halk Müziği, Protest ve tüm müzik türleri konserleri…
“Ahmet Atakan” Şiir ve Edebiyat Meydanı
Şairlerin, tiyatrocuların, sinemacıların, halktan katılımcıların okuyacağı şiirler, öyküler…
“Abdullah Cömert” Sinema Çadırı
Yönetmenlerin hazırlayacağı kısa filmler, video kurgular
18.00 – 21.00 Ana Sahne etkinliği
Konser, dans, tiyatro, video, şiir…
MÜZİK
Zuhal Olcay
Erkan Oğur
İsmail Hakkı Demircioğlu
Aynur Doğan
Hüseyin Turan
Nejat Yavaşoğulları
Fuat Saka
Yaşar Kurt
Grup Yorum
Tolga Sağ – Muharrem Temiz – Yılmaz Çelik
Barış Güney
Selçuk Balcı
Niyazi Koyuncu
Erdal Bayrakoğlu
Adile Yadırgı
Hakan Yeşilyurt
Burhan Berken
Yasemin Göksu
Ceylan Ertem
İrem Candar
Kara Güneş
Teneke Trampet
Merih Aşkın
Kırmızı
Nazmi Akyıldız
Aysu Çöğür
Serhat Kural
ŞİİR-EDEBİYAT
Can Dündar
Tayfun Talipoğlu
Menderes Samancılar
Eşber Yağmurdereli
Cezmi Ersöz
Barış Atay
Sinan Tuzcu
Dolunay Soysert
Bülent Emrah Parlak
İbrahim Karaca
Sennur Sezer
Pelin Batu
Ahmet Can Akyol
TİYATRO
Tiyatro Evi
İdil Tiyatro Atölyesi
Tiyatro Simurg
Divriği Kültür Tiyatro Topluluğu
KDF Tiyatro Topluluğu
Avcılar Kültür Derneği Tiyatro Topluluğu
Ali Yıldırım
Neriman Uysal
Aslı Öngören
Halil Ersan
SİNEMA
Ezel Akay
Barış Pirhasan
Semir Aslanyürek
Vedat Özdemir
Reis Çelik
FOSEM
Sinema Öğrencileri
FOTOĞRAF
Red Fotoğraf Kulübü
Nar Fotoğraf Kulübü
Galata Fotoğrafhanesi
FOSEM
RESİM
Alev Cımbarcı
Adnan Acar
Murat Turan
Arzu Kılıçdoğan
İrfan Ertel
Seda Boy
Kübra Boy
Hande Işınsu
Ekin Onat
İlker Toruk
Sinem Toruk
Feyyaz Yaman
DUVAR RESMİ
Mesut Eren
STENCİL
Nalan Yırtmaç
PERFORMANS – ENSTOLASYON
Kardelen Fincancı
GRAFİTİ
Gölge
HEYKEL
Mehmet Aksoy
İsmail Yıldırım
Ayla Turan
Kemal Tufan
KARİKATÜR
Mehmet Aslan
Erdoğan Karayel
Vahit Akça
Mehmet Gölebatmaz
Ahmet Erkanlı
Muhittin Köroğlu
Hasan Seçkin
DANS
Beşik Halk Oyunları Topluluğu
İdil Halk Dansları Topluğu
Çıplak Ayaklar Kumpanyası
Arjantin Tango Atölyesi
Modern Dans Toplulukları
Halk Dansları Toplulukları
Bilgi için: 0536 585 14 60