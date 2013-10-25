Sanat Meclisi Gazi Parkı'nda!

Sanat Meclisi çatısı altında birleşen aydın ve sanatçılar bu oluşum ile; tüm disiplinlerin ayrı ayrı meslek sorunlarını dayanışma ile çözmeyi, devletten, yapımcıdan ve basından baskı gören aydın ve sanatçıları sahiplenmeyi, yıllarını sanata adamış ve sistem tarafından bir kenara itilmiş sanat emekçilerine destek olmayı, ülkedeki tüm anti demokratik uygulamalara karşı tüm halkların, kişi ve kurumların yanında olmayı, sanatçıların özgürce üretebilmesi için gerekli koşulları sağlamayı, üretimlerin halkla buluşabilmesi için uygun koşulları yaratmayı amaçlıyor.

Kurulan Sanat Meclisi; ilk etkinlik olarak 26-27 Ekim günlerinde Gazi Mahallesi, Büyük Gazi Park'ındaki 1. Sanat Buluşmasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

26 Ekim günü 10.00-22.00 saatleri arasında; tüm halkın katılımı ile Halk Sofrası kurulacak, alışılagelen forumlardan farklı olarak; alanın farklı köşelerinde içinde sanat da olan tiyatro forumlar kurulacak, Gezi sürecine dair tüm eserlerin yer aldığı sergiler gezilebilecek. Burada resimler, fotoğraflar, heykeller de ücretsiz olarak sergilenecek.

27 Ekim Günü 10.00-22.00 saatleri arasında her biri bir Gezi Şehidi anısına açılacak olan meydanlarda; tiyatro oyunları, dans gösterileri, konserler, şiir ve edebiyat dinletileri yine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

27 Ekim Günü sahnede Türkiye'de ilk kez tüm sanat disiplinlerinin iç içe geçtiği, iki usta yönetmenin; Barış Pirhasan ve Ezel Akay'ın da senaryo hazırlığına destek verdiği müzikali izlemek mümkün olacak.

Bu ülkede tüm disiplinlerden aydın ve sanatçıların bir araya geldiği bu buluşmadan sonra, artık özgür sanatın sesi daha gür çıkacak ve bir daha bazıları için hiç bir şey eskisi gibi olmayacak!

Sanat halkla buluşuyor, özgür sanat yeniden meydanlarda halkla kavuşuyor.

1. Sanat buluşmasına tüm halkımız hiç bir ücret ödemeksizin davetlidir!

FESTİVAL PROGRAMI

Festival alanına 25 Ekim Cuma akşamından itibaren çadırlar kurulacak. İsteyenler festival alanına çadırını ücret ödemeden kurup, festivalin kapanışı olan 27 Ekim akşamına kadar alanda kalabilecek.

Sanat Meclisi 1. Sanat Buluşması

Tema: Her Yer Taksim Her Yer Direniş

26 – 27 Ekim / Gazi Mahallesi Şehir Parkı

1. Gün Etkinlikleri:

- “İrfan Tuna” Fotoğraf Sergisi Açılışı

- “Medeni Yıldırım” Resim ve Heykel Sergisi Açılışı

- “Berkin Elvan” Karikatür Sergisi Açılışı

- Parkın değişik noktalarında Forum Tiyatrolar

- “Yemeğini de al gel” kampanyası ve büyük bir Halk Sofrasının kurulması

2. Gün Etkinlikleri

- Fotoğraf, Resim, Heykel, Karikatür Sergileri

- Park içinde sahnesiz ve ses düzensiz olarak kurulacak olan meydanlarda 12.00 – 18.00 saatleri arasında halkla iç içe olarak yapılacak olan etkinlikler:

“Ethem Sarısülük” Tiyatro Meydanı

Sokak Tiyatrosu ve Amatör Tiyatro Toplulukları gösterileri

“Mehmet Ayvalıtaş” Dans Meydanı

Halk Dansları, Modern Danslar, Sokak Dansları, Pandomimler, Hiphop toplulukları gösterileri

“Ali İsmail Korkmaz” Müzik Meydanı

Rock, Caz, Halk Müziği, Protest ve tüm müzik türleri konserleri…

“Ahmet Atakan” Şiir ve Edebiyat Meydanı

Şairlerin, tiyatrocuların, sinemacıların, halktan katılımcıların okuyacağı şiirler, öyküler…

“Abdullah Cömert” Sinema Çadırı

Yönetmenlerin hazırlayacağı kısa filmler, video kurgular

18.00 – 21.00 Ana Sahne etkinliği

Konser, dans, tiyatro, video, şiir…

MÜZİK

Zuhal Olcay

Erkan Oğur

İsmail Hakkı Demircioğlu

Aynur Doğan

Hüseyin Turan

Nejat Yavaşoğulları

Fuat Saka

Yaşar Kurt

Grup Yorum

Tolga Sağ – Muharrem Temiz – Yılmaz Çelik

Barış Güney

Selçuk Balcı

Niyazi Koyuncu

Erdal Bayrakoğlu

Adile Yadırgı

Hakan Yeşilyurt

Burhan Berken

Yasemin Göksu

Ceylan Ertem

İrem Candar

Kara Güneş

Teneke Trampet

Merih Aşkın

Kırmızı

Nazmi Akyıldız

Aysu Çöğür

Serhat Kural

ŞİİR-EDEBİYAT

Can Dündar

Tayfun Talipoğlu

Menderes Samancılar

Eşber Yağmurdereli

Cezmi Ersöz

Barış Atay

Sinan Tuzcu

Dolunay Soysert

Bülent Emrah Parlak

İbrahim Karaca

Sennur Sezer

Pelin Batu

Ahmet Can Akyol

TİYATRO

Tiyatro Evi

İdil Tiyatro Atölyesi

Tiyatro Simurg

Divriği Kültür Tiyatro Topluluğu

KDF Tiyatro Topluluğu

Avcılar Kültür Derneği Tiyatro Topluluğu

Ali Yıldırım

Neriman Uysal

Aslı Öngören

Halil Ersan

SİNEMA

Ezel Akay

Barış Pirhasan

Semir Aslanyürek

Vedat Özdemir

Reis Çelik

FOSEM

Sinema Öğrencileri

FOTOĞRAF

Red Fotoğraf Kulübü

Nar Fotoğraf Kulübü

Galata Fotoğrafhanesi

FOSEM

RESİM

Alev Cımbarcı

Adnan Acar

Murat Turan

Arzu Kılıçdoğan

İrfan Ertel

Seda Boy

Kübra Boy

Hande Işınsu

Ekin Onat

İlker Toruk

Sinem Toruk

Feyyaz Yaman

DUVAR RESMİ

Mesut Eren

STENCİL

Nalan Yırtmaç

PERFORMANS – ENSTOLASYON

Kardelen Fincancı

GRAFİTİ

Gölge

HEYKEL

Mehmet Aksoy

İsmail Yıldırım

Ayla Turan

Kemal Tufan

KARİKATÜR

Mehmet Aslan

Erdoğan Karayel

Vahit Akça

Mehmet Gölebatmaz

Ahmet Erkanlı

Muhittin Köroğlu

Hasan Seçkin

DANS

Beşik Halk Oyunları Topluluğu

İdil Halk Dansları Topluğu

Çıplak Ayaklar Kumpanyası

Arjantin Tango Atölyesi

Modern Dans Toplulukları

Halk Dansları Toplulukları

Bilgi için: 0536 585 14 60