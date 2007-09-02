Sanatçılar ve zanaatçılar bir arada

Yasemin Bay

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından “Manifatura: Unkapanı’nda Çağdaş Sınaat Günleri” adlı altında düzenlenen proje, İMÇ’nin arkasında yer alan mahallenin esnafının, zanaatkârının, sanatçı ve tasarımcılarla işbirliğini ortaya koyuyor.Proje kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi, Sanat Yönetimi, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programları öğrencileri, sanat, tasarım ile zanaatı harmanlıyorlar. 20 Ağustos’ta İMÇ’nin arka tarafındaki Hızır Bey Sokağı ve çevresinde başlatılan proje kapsamında öğrenciler, zanaatkârların atölyelerinde çalışarak eserlerini ürettiler. Ortaya çıkan çalışmalar 20 Eylül’e kadar, Hızır Bey Sokağı’ndaki çeşitli mekânlarda, atölyelerin önlerinde, sokaklarda görülebilecek.

4’er kişilik gruplar

10. Uluslararası İstanbul Bienali ve 3. İstanbul Tasarım Haftası’yla eşzamanlı olarak düzenlenen “Manifatura: Unkapanı’nda Çağdaş Sınaat Günleri”, yaratıcılığı, ustalığı, el maharetini, işlevselliği, estetiği bir arada düşünmemizi sağlayan sınaat kavramından yola çıkarak, sanat tasarım ve zanaat arasındaki ilişkiyi kent mekânında sorgulamayı hedefliyor.

Ermenistan ile Gürcistan’dan dört sanat tasarım öğrencisinin katıldığı proje kapsamında marangoz, demirci, tabelacı, arabacı ve tornacı atölyelerinde çalışmalar yapılıyor.

Her atölyede sanatçı, zanaatkâr, tasarımcı ve sanat yönetimi öğrencisinden oluşan 4’er kişilik gruplar çalışıyor. Sanat Yönetimi öğrencisi ve torna atölyesinde çalışan Üner Altay, projenin özellikle Hızır Bey Sokağı’nda gerçekleştirilmesinin nedenini şöyle açıklıyor:

“Bu biraz İMÇ ile ilişkili. Bienal mekanlarından birisi burası. İMÇ’nin arka kısmının yıkılması projesi söz konusu. Buna da dikkat çekmek istedik. Buradaki atölyelerin İkitelli’ye taşınması düşünülüyor.”

Demir atölyesinde çalışan Özgür Demirci, zanaatkârlarla çalışmalarını şöyle dile getiriyor:“Bir ön görüşme yaptık ve bizi kabul ettiler. Önce ne yapacağımızı anlamadılar. Usta oldukları için daha işlevsel yaklaşıyorlardı. 'Bu bitince ne olacak, ne işe yarayacak’ diye soruyorlardı. Sonra bizi bıraktılar ve istediğimiz gibi çalıştık. Takıldığımız kimi noktalarda yardımcı oldular. Artık ne yaptığımızı biliyorlar.”Sergi boyunca izleyiciye yol göstermek için, sergi güzergâhını ve ortak çalışma sürecini anlatan bir semt rehberi de dağıtılacak.