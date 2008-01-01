Sanatçılardan Yazıcıoğlu tepkisi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ömer Uğur, Turgut Yasalar, Yetkin Dikinciler, Mehmet Güleryüz gibi sanatçıların katıldığı törende BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Sanata Destek Verenler dalında ödüle layık görülmesi, bazı sanatçıların salonu terk etmesine neden oldu. Geceye katılan sanatçılardan üçü, törenle ilgili olarak şunları söyledi:

Turgut Yasalar:

“Güzel Sanatlar öğrencilerinden ödül almak hoşuma gitti, törene o yüzden katıldım. Muhsin Yazıcıoğlu sahneye çıkınca çok şaşırdım ve şoke oldum. Özgür Yalım ve bir tiyatrocu arkadaşım hemen terk ettiler orayı. Ben kalıp iki çift laf edeyim diye düşünürken birden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de ödül verildi. Oyuncu Serdar Gökhan sahneye çıkınca hemen salonu terk ettim, gerisini bilmiyorum.”

Mehmet Güleryüz: “Öğrenciler bana 'Yılın Ressamı’ ödülü verdiler. Önceden bir program metni almadım; dolayısıyla törende kimlerin olacağı hakkında fikrim yoktu. Ama Yazıcıoğlu’nu görünce salonu terk etmeyi düşünmedim. Sonuçta Büyük Birlik Partisi, demokratik işleyiş içinde faaliyet gösteren yasal bir partidir. O partinin başkanını çağırmışlar. Kendisiyle aynı görüşte değilim ama ben oraya sadece bana verilen ödülü almaya gittim. Aldıktan sonra ben de çıktım ama salonu terk edenlerden haberim olmadı doğrusu.”



Yetkin Dikinciler:

“Genelde sivil toplum kuruluşlarının ve okulların gecelerine katılmaya çalışıyorum. Oraya giden çok az sanatçıdan biriydim. Sanatçıların salondan ayrılmasına şahit olmadım. Gittiğimde sadece ödülümü aldım. Muhsin Yazıcıoğlu ile karşılaşmadım bile.”