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20.12.2019 - 12:10 |

Sanatın iyileştirici gücü: Müzikle terapi

Küçükçekemece Belediyesi tarafından Sanat Tarihi Araştırmaları Derneği’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Küçükçekemece Belediyesi Söyleşiler Serisi’nde bu hafta müzikle terapi konuşulacak! 21 Aralık 15.00’da Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde ücretsiz yapılacak etkinliğe davetlisiniz!

Sanatın iyileştirici gücü: Müzikle terapi

Her şeyin frekansı vardır. Müzikse duyabildiğimiz en estetik frekanstır. Bizi sakinliğe ve yaratıcılığa sürükleyen bu etki, bilinen en eski terapi yöntemini doğurmuştur; müzik terapisi. Müzik terapisinin yüzyıllardır olduğu gibi günümüzde de biyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar için kadim bir ilaç olduğunu anlatacak olan konuşmacı Gökhan Altındirek; Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi ve Türk Halk Müziği bölümlerinde okudu. Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı bir yıllık eğitimin ardından, 3 yıldır Sertifikalı Müzik Terapisti olarak görev yapıyor.

Altındirek: “Müzik Terapi; herkese uygulanabilir. Anksiyete, depresyon, stres bozukluğu gibi psikolojik bozuklukları ve bunların sebep olduğu fiziksel etkileri azaltır. İyileşmeyi hızlandırır. Parkinson ve Alzheimer hastalarında bilişsel fonksiyonların ve hayat kalitesinin artmasını sağlar. Otizmli bireylerde otokontrol, fiziksel ve ruhsal gelişim sağlar. Sosyalleşmeyi ve kişinin kendine güvenini sağlar” diyor. Ayrıca frekansla yapılan terapilerin; kanser, hepatit, siroz gibi hastalıklarda hastalığın etkisini azaltan tamamlayıcı bir tedavi şekli olduğunu vurguluyor.

 

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