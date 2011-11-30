Sanatsever gösteri merkezi!

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) sanat sezonunun ilk yarısını kapatırken iki büyük etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İki yıldır kapalı gişe oynayan Aysa Prodüksiyon tarafından sahnelenen “Cam” ile yılların eskitemediği “Bulutsuzluk Özlemi” Aralık ayında Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.



“Klasikten Caza” konseri bir müzik ziyafeti sunarken, tiyatroseverler İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kırmızı” ve CEF Tiyatro tarafından sahneleyen “Şems!... Unutma!...” isimli müzikali izleyebilecekler. Masal Gerçek Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu “Arı Maya ile Cız Bız’la Bız Bız” da minik tiyatroseverlerle SGM sahnesinde buluşacak.



“Cam” kadına dair birçok şeyi sorgulatacak

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, 7 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00’de, Aysa Prodüksiyon tarafından sahnelenen “Cam” isimli oyuna evsahipliği yapacak. İki yıldır kapalı gişe oynayan, Levent Kazak’ın kaleme aldığı, Laçin Ceylan’ın yönettiği oyun, alışılmadık kurgusuyla tiyatro severlere şaşırtıcı bir deneyim sunuyor. Hikaye, kocasından boşanmak üzere olan bir resim öğretmeninin atölyesinde geçiyor; resim dersi veren bir ressam, onun boşanmak üzere olduğu kocası, yakın arkadaşı ve iki öğrencisinin etrafında şekillenen oyun, şaşırtıcı kurgusuyla başarılı bir kara mizah örneği oluşturuyor. ‘Kadın’ın sosyal konumu, insan ilişkileri ve hayatın sürprizleri hakkında izleyiciyi derin sorgulamalara yönlendiren “Cam”; aynı şekilde başlayan bir hikâyenin, anlık bir karar ve bir rüzgâr esintisiyle nasıl iki farklı yöne akabileceğini şaşırtıcı kurgusuyla gözler önüne seriyor.

“Cam”da; 9. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” seçilen Dolunay Soysert, “Nefes-Vatan Sağolsun” filminin yüzbaşısı, “Öyle Bir Geçer Zamanki” dizisinin Soner’i Mete Horozoğlu ile “Yaprak Dökümü” dizisindeki “Ferhunde” rolüyle tanınan Deniz Çakır’ın yanı sıra sevilen oyuncular Bülent Alkış ve Selen Uçer rol alıyor.



Her dönemin rock grubu Bulutsuzluk Özlemi SGM’de



Türkiye'de birçok ilke imza atan, her dönemin rock grubu “Bulutsuzluk Özlemi”, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi 15 Aralık Perşembe akşamı 20:00’de hayranları ile buluşacak. Grup, bugüne kadar kaydettiği albümler ve Türkiye'nin her yerinde verdiği sayısız konserlerle müzikseverlerin aklından çıkmayacak bir yere sahip. Müziğine, Batı kaynaklı rock melodi ritimlerine Anadolu'nun yüzlerce yıllık birikimini katmayı başaran grup; Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz'dan oluşuyor.



Mevlana'nın ruh ikizi Şems'in cinayetine odaklanan bir oyun



CEF Tiyatro tarafından sahnelenen “Şems!... Unutma!...” isimli müzikal 20 Aralık Salı saat 20:00’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Sırların, kutsallığın, ailenin, aşkın sorgulandığı ve bugüne dair çok şey söyleyen bir hikaye. Oyununda, Mevlana’yla Şems’in hikayesini, onlar yokken yaşananlara odaklanarak anlatırken, ailenin kutsallığını, örtbas edilenlerini, unutturulmak istenenleri sorguluyor. Özen Yula'nın yazıp yönettiği oyunda XIII. yüzyıl Konya'sında bir gece, Mevlana'nın evine konuk gelen bir hikâyecinin o evdeki bütün düzeni nasıl değiştirdiği konu ediliyor. Oyun, Şems'in kaybolmasının ardından altı kişinin hesaplaşmalarını ele alıyor. Koreografisini Cihan Yöntem’in üstlendiği, müzikleri Jehan Barbur ve Cenk Erdoğan’a ait olan oyunda, Yetkin Dikiciler, Teoman Kumbaracıbaşı, Sinan Tuzcu, Sema Keçik, Beste Bereket, Jehan Barbur rol alıyorlar.



“Arı Maya ile Cız Bız’la Bız Bız” minik izleyiciler için SGM sahnesinde



Masal Gerçek Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Arı Maya ile Cız Bız’la Bız Bız”, 24 Aralık Cumartesi günü saat 11:0’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde minik tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunda, Cız Bız ve Bız Bız’ın, Arı Maya’nın kendilerine Kraliçe arıyı iyileştirmek Cıngıllı Ormanı’ndaki, çin çin çiçeklerinin tozlarını toplama görevi vermesi ile yaşadıkları maceralar konu alınıyor. Yolda birçok arkadaş edinen Cız Bız ile Bız Bız, Cıngıllı Ormanı’ndan topladıkları çin çin çiçeği tozu ile kovana dönerler. Topladıkları çin çin çiçeği tozlarını kraliçeye götürüp iyileştiğini görünce derin bir nefes alırlar.



Klasikten caza müzik ziyafeti



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi 26 Kasım Pazartesi saat 20:00’de “Klasikten Caza” konserine evsahipliği yapacak. BrasİST Grubu bakır nefesli sazlarla vereceği konserde, klasik müzik ve caz müziğin çok bilinen eserlerini çalacak.



Sanatın belli başlı akımları ve felsefenin baştan aşağı sorgulandığı bir dönemin oyunu



İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Kırmızı” isimli oyun, 27 Aralık Salı saat 20:00’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunda, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın sanattaki öncü rolünü ABD’ye kaptırmasıyla birlikte, Amerika’da ürün veren sanatçılar ve yaptıkları eserler 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısı tam anlamıyla damga vurması konu ediliyor. Bu öyle bir dönemdir ki, Picasso bile demode sayılmakta, soyut dışavurumculuk ve diğer öncü akımlarla sanat tarihi ve felsefesi baştan aşağı sorgulanıyor. İşte bu dönemin en önemli sanatçılarından Rothko’nun atölyesinde asistanıyla geçen inişli, çıkışlı iki yılının konu olarak seçildiği bu oyun, aynı zamanda 20. Yüzyıl’da sanatın rolü üzerine düşünen herkese hitap ediyor. John Logan tarafından kaleme alınan, Eray Eserol tarafından tercümesi yapılan oyunun yönetmenliğini İskender Altın üstleniyor. Oyunda, Rohtko’yu Nihat İleri ve asistanı Ken’i Turan Günay canlandırıyor.



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, toplam 912 kişilik seyirci potansiyeline sahip. İstanbul’un ve özellikle Anadolu yakasının önde gelen konferans ve sanat merkezlerinden biri olan Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, çok amaçlı bir yapıya sahip bulunuyor. Özel akustik düzene sahip salonu, üstün teknoloji olanaklarının kullanıldığı ve orkestra çukuruna sahip sahnesiyle opera, senfonik müzik, tiyatro, bale, dans gibi sanat etkinlikleri için ideal bir merkez özelliğinde.



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi; hazırlık odaları ve geniş hacimli dekor depolarıyla sanatçılara her türlü konforu sağlıyor. Ayrıca, ses yalıtımlı müzik kayıt ve prova stüdyolarıyla da teknolojinin en ileri olanaklarını sunuyor.



Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi ve aylık programlar ile ilgili detaylı bilgiye htpp://sgm.sabanciuniv.edu adresinden ulaşabilirsiniz.



Bilet Fiyatları: İndirimli 15 TL / Tam 20 TL / Çocuk Oyunları 5 TL

