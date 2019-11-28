Şansımızı kullanalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay son kez Yay burcundaki Jüpiter ile birleşecek. Ardından Oğlak burcundaki Venüs’le yan yana gelecek. Genel olarak destekleyici ve yumuşatıcı konular öne çıkıyor. Kadınları ya da annelik içeren konular da dikkat çekebilir. Saat 15:32’den itibaren daha bilinçli hareket edebileceğiz.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında özellikle ilişkilerden beklentilerimizde daha aktif olabiliriz. Klasik şeylere yönelmek faydalı olabilir. Eve yönelik işler de güzellik getirebilir. Özellikle günün geç saatlerinde bir arada olmak, ailevi konulara zaman ayırmak olumlu duygular yaratabilir. Bugün düşüncelerimizi daha kolay somutlaştırabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Kamış İlişkilerimizde daha esnek olalım. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabilir. Yapıcı çaba gerekiyor.