Şanslı isim açıklandı!

Bas gitar hayranlarının yıllardır bir araya gelmesini beklediği üç dev isimden oluşan SMV, ses skalasının en pes tonlarını caz, funk, ambient ve klasik müziğin geniş yelpazesinde birleştiriyor. Clarke, Miller ve Wooten gibi büyük ustaları aynı sahnede buluşturacak olan bu müthiş konseri kaçırmayın!

Formu doldurduktan sonra sorumuza doğru yanıt veren ilk 1000. kişiye,16. Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek olan SMV (Stanley Clarke, Marcus Miller ve Victor Wooten) konserine çift kişilik davetiye veriyoruz.

İşte bu konsere davetiye kazanan şanslı isim:

Hisar Ege Toprak

SMV (Stanley Clarke, Marcus Miller ve Victor Wooten)

Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi

8.7.2009, 21.00

YARIŞMA KURALLARI

-Formu doldurduktan sonra sorumuza doğru yanıt veren ilk 1000. kişiye,16. Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek olan SMV (Stanley Clarke, Marcus Miller ve Victor Wooten) konserine çift kişilik davetiye veriyoruz.

-Kazanan yarışmacıların isimi konser günü açıklanacaktır ve e-posta ile bilgilendirilecektir.

-Yarışmaya bir kişi sadece bir kez katılıp hediye kazanabilir.

-Davetiye kazanmak için doğal olmayan yollar ile form dolduran kullanıcılar yarışmadan diskalifiye edilecektir.