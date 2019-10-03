Şanslı sayılırız

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıklar olumlu bir ilişki kurarken kendimizi daha şanslı ve akıcı koşullar içinde hissedebiliriz. Yolculuklar, uzaklarla, yeni insanlarla görüşmeler ve eğitsel uğraşlar için güzel olanaklar söz konusu. Bugün aynı zamanda yeni haberler ve sezgilerimizi derinleştiren değişiklikler de söz konusu. Gün içinde görüşmeler yolu ile de çok şey kazanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Gündeme gelen fırsatları daha iyi değerlendirmeye çalışalım. Bugün hareket ve çevresel değişiklikler yenileyici olabilir. Pluton’un düzgün harekete dönmesi bugünlerde dünyada siyasi alanda ve yönetimi ilgilendiren konularda güçlü değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Günün geç saatlerinde iyimseriz ancak bu iyimserliğimizin bizi körleştirmesine izin vermemeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Hareket Pek çok alanda değişiklik var. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız. Bizi daha ötelere götürebilecek olanaklar keşfedebiliriz.