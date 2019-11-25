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25.11.2019 - 00:00 |

Şanssızlıklar olabilir

Henüz yeniay doğmadı ve Ay Akrep’te iyice küçülme aşamasında böyle zamanlarda bitişler ve sonlanmalar dikkat çekebilir.

Şanssızlıklar olabilir

Bugün ne yapılabilir? Henüz yeniay doğmadı ve Ay Akrep’te iyice küçülme aşamasında böyle zamanlarda bitişler ve sonlanmalar dikkat çekebilir. Daha çok eldeki işleri tamamlama yönünde hareket etmeliyiz. Kimi zaman kontrolsüz ya da gizli koşullar öne çıkabilir ve isteklerimiz yönünde bize ilerleme imkanı vermeyebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gereksiz risklere girmemeye bakalım. Ay sabah saatlerinde Neptün’le açı içinde iken sezgilerimiz çok açık olabilir ve bilinmeyen ya da gizli şeylere fazlası ile açık olabiliriz. Ancak kendi kendimizi kandırma yoluna da gidebiliriz. Bu saatlerde daha pozitif bir tutum izlemeye gayret edelim. Öğle sonrasında çaba ve gayret göstermemiz gereken koşullar var.    

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Köpek   Süregelen konuları tamamlamak gerekebilir. Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu konuyla ilgili duygusal bağ içinde olduğunuz kişiler sizi sıkıntıya sokabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Olayları iyi tarafından algılamaya çalışın. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarla ilgili organize olmanız gereken zamanlardasınız. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önem kazanabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun. İlerleyen saatlerde ev içi kazalar meydana gelebilir. Kişisel uyumunuz dikkat çekecektir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki yoğun tempo gerilmenize neden olabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. İşlerinize yön vermek daha önemli bir hal alabilir. Sizi yıpratan olaylardan uzak durmanızda fayda var. Akşam saatlerinde ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi yetenekli olduğunuz konularda ifade etmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın işleriyle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde yorgunluğunuzu atacağınız programlar yapın.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. İletişimde olduğunuz kişilerle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi sert bir şekilde ifade etmekten kaçınmalısınız. Gün içinde aksayan işlerinize yönelmek size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki gelişmeler sizi de etkileyebilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi durumunuzla ilgili kendinize yeni kaynaklar bulmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştireceğiniz konularda araştırma yapmak doğru bir başlangıç olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. Bu durum işlerinizi çabuk toparlamanıza neden olabilir. Akşam saatlerinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için önünüze kısmetler gelebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermenizde fayda var. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmanız sizin için iyi olacaktır. Akşam saatlerinde içsel uyumunuzu daha rahat sağlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşulların içinde kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olacağınız zamanlar var. Kendi iç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde sakin olmaya çalışın. İkili konuşmalar gergin bir hal alabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğiniz için yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Meslekte birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri paylaşmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sosyal konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı organize edip, program yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün işyerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Yön vermek istediğiniz işlerinizde takım çalışması yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde gergin ortamlardan kaçının.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Bazı konularda bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde uyum içinde olmaya önem verebilirsiniz.Devamını Oku

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Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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