Şanssızlıklar olabilir

Bugün ne yapılabilir? Henüz yeniay doğmadı ve Ay Akrep’te iyice küçülme aşamasında böyle zamanlarda bitişler ve sonlanmalar dikkat çekebilir. Daha çok eldeki işleri tamamlama yönünde hareket etmeliyiz. Kimi zaman kontrolsüz ya da gizli koşullar öne çıkabilir ve isteklerimiz yönünde bize ilerleme imkanı vermeyebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gereksiz risklere girmemeye bakalım. Ay sabah saatlerinde Neptün’le açı içinde iken sezgilerimiz çok açık olabilir ve bilinmeyen ya da gizli şeylere fazlası ile açık olabiliriz. Ancak kendi kendimizi kandırma yoluna da gidebiliriz. Bu saatlerde daha pozitif bir tutum izlemeye gayret edelim. Öğle sonrasında çaba ve gayret göstermemiz gereken koşullar var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Köpek Süregelen konuları tamamlamak gerekebilir. Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.