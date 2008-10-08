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    HaberlerEtkinlikSantralistanbul’da Che Guevara
    08.10.2008 - 02:25 |

    Santralistanbul’da Che Guevara

    Santralistanbul,Che Guevara’nın, Alberto Diaz Korda tarafından çekilen “Guerrillero Heroico” (Kahraman Gerilla) isimliportre fotoğrafının, devrimci özünü yitirip hızla üretilen ve çoğ-altılan bir tüketim aracı haline getirilmesini anlatan, kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor

    Santralistanbul’da Che Guevara

    “Korda’nın Objektifinden Che: Bir Portrenin Devrimle Başlayıp İkonla Biten Öyküsü” başlıklı sergi, yarın açılıyor. 4 Ocak 2009 tarihine kadar sürecek sergide; alttan çekilmiş, heykel izlenimi veren bir imge olan “Guerrillero Heroico”, 5 Mart 1960 günü yapılan bir toplu cenaze töreninde fotoğraflandı. Sergide yer alan, otuzun üzerinde ülkede üretilmiş fotoğraf, afiş, film, giysi ve eşyanın da gösterdiği gibi portre zaman içinde bir tüketim ikonuna dönüştü. 

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