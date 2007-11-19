Santralistanbul’da çocuklar için şenlik

santralistanbul çevresindeki Eyüp Merkez İlköğretim Okulu, Nişancı Şehitler İlköğretim Okulu, Emniyettepe İlköğretim Okulu, Kaya Gürler İlköğretim Okulu ve Silahtarağa İlköğretim Okulu’ndan yaklaşık 120 öğrencinin katılacağı etkinlikte, çocuklara eğlenceli atölyeler sunulurken bir yandan da çocuk haklarına dikkat çekilecek. (0212) 311 75 95