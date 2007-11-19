BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikSantralistanbul’da çocuklar için şenlik
    19.11.2007 - 00:00 |

    Santralistanbul’da çocuklar için şenlik

    İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bu ay faaliyetlerine başlayan Çocuk Çalışmaları Birimi, 20 Kasım Çocuk Hakları günü dolayısıyla santralistanbul’da bir çocuk şenliği düzenleyecek.

    santralistanbul çevresindeki Eyüp Merkez İlköğretim Okulu, Nişancı Şehitler İlköğretim Okulu, Emniyettepe İlköğretim Okulu, Kaya Gürler İlköğretim Okulu ve Silahtarağa İlköğretim Okulu’ndan yaklaşık 120 öğrencinin katılacağı etkinlikte, çocuklara eğlenceli atölyeler sunulurken bir yandan da çocuk haklarına dikkat çekilecek. (0212) 311 75 95
      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber