santralistanbul’da 'göç’

santralistanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi ve Yunanistan Göç Politikaları Enstitüsü ortaklığıyla yarın “Göç: Sanat ve Tarih Üzerine Düşünceler” başlıklı uluslararası konferansa ve Yunan sanatçı Kalliopi Lemos tarafından tasarlanan “Devr-i Alem” adlı yerleştirmenin açılışına ev sahipliği yapacak. Göç deneyimleri konusunda diyalog oluşturmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen konferans, çağdaş kültürde nüfus hareketleri gerçeği ile yurt ve ait olma kavramlarını incelemeyi hedefliyor. Aynı gün açılacak “Devr-i Alem”, 31 Mart 2008 tarihine kadar ziyaret edilebilir. (0212) 311 50 00