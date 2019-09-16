Şartları zorlayabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Koç burcundaki Ay isteklerimizi hızlı bir şekilde ifade etme isteği getirmekte. Ancak işler tam istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Bugünlerde başkalarına bağlı olarak gelişen çok şey var. Bu nedenle karşıt görüşleri de ele almak gerekiyor. Sabah saatlerinde, özellikle 10:30 civarında daha şartlıyız.

Nelerden kaçınmalı? Ancak akşam saatlerinde baskı oluşturan durumlar, zorlamalar var. Bu saatlerde kurallarla aramız pek iyi olmayabilir. Şartları zorlamak gerekebilir. Halbuki bugünlerde olaylara daha dengeli bakmak ve fazla aceleci olmamak iyi olacak. Akşam saatlerinde iletişim problemleri yaşayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yönetici Daha düşünceli ve deriniz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.