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    HaberlerEtkinlikSatori, Beykoz Kundura'da!
    21.12.2018 - 13:25 |

    Satori, Beykoz Kundura'da!

    Kendini yenilemekten ve dinleyicilerini şaşırtmaktan hiç vazgeçmeyen Satori, 22 Aralık Cumartesi akşamı son projesi Maktub ile Beykoz Kundura’da!

    Satori, Beykoz Kundura'da!

    Kendini yenilemekten ve dinleyicilerini şaşırtmaktan hiç vazgeçmeyen Satori, 22 Aralık Cumartesi akşamı son projesi Maktub ile Beykoz Kundura’da!

    Türkiye’nin 1 numaralı festivali Chill –Out Festival sunumu, Lounge FM 96 ve FG 93.7 desteği ile Famelog partnerliğinde gerçekleştirilecek gecede Satori, Türkiye’de ilk kez sergileyeceği extended seti ile katılımcıları uzun bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

    Satori’nin aynı zamanda müzikal küratörlüğünü de üstleneceği bu sinematik etkinlikte katılımcılar sanatçının kişisel ve artistik dünyasının kapılarını aralama imkanı bulurken canlı konser ve kulüp gecesi, müzikal performans ve görsel şov gibi farklı deneyimlerin de sınırları silikleşecek.

    Gecede Satori’ye eşlik edecek isimler ise Fransa’dan Sora ve Lounge Fm 96 ekibinden Cantanca ve Mousika.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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