Scorpions geliyor!

12 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinlikte efsane grup Scorpions unutulmaz bir performans sergileyecek!



Dile kolay, 51 yıllık bir kariyer... Nice eşsiz albüm, müzik tarihine kazınmış unutulmaz rock marşları, nesiller boyunca eskimeyen melodiler ve olağanüstü turneler... Alman grup Scorpions sadece rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri değil, müzik tarihinin en önemli markalarından da biri aynı zamanda.



Still Loving You... Wind of Change... Rock You Like a Hurricane... Send Me an Angel... No One Like You... Always Somewhere... The Zoo... In Trance... Her biri rock tarihine geçmiş, her biri nesiller boyunca kulaklardan kalplere işlenmiş, her biri dillere pelesenk olmuş efsanevi şarkılar... Scorpions’ın 50. yılını kutladığı özel turnesinde grubun en iyi şarkılarını canlı canlı dinlemek paha biçilmez bir deneyim olacak hiç şüphesiz!



Bu etkinlikte ayrıca Türkiye’nin en büyük rock müzisyenlerinden Şebnem Ferah ve rock & metal dünyasından pek çok dev isim sahne alacak ve 12 Temmuz gecesi Küçükçiftlik Park’ta bir rock bayramı yaşanacak! Yerinizi ayırtın, pişman olmayacaksınız!

Biletler çok yakında satışta!