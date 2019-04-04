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    HaberlerEtkinlikŞebnem Ferah 5 Nisan'da Zorlu PSM Sahnesi'nde
    04.04.2019 - 15:46 |

    Şebnem Ferah 5 Nisan'da Zorlu PSM Sahnesi'nde

    Yayınladığı ilk albümü Kadın’dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, Zorlu PSM Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında 5 Nisan’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor.

    Şebnem Ferah 5 Nisan'da Zorlu PSM Sahnesi'nde

    Her konserinin ardından sahne performansı ile gündemden düşmeyen, Şebnem Ferah, geçmişten günümüze Türk müzik tarihinde önemli yer tutan “Kadın" (1996) dan "Parmak İzi" (2018) albümüne uzanan geniş ve özel repertuvarıyla dinleyicisine yine muhteşem bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

    Şebnem Ferah’a sahnede müzisyen arkadaşları, Ozan Tügen(klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket Doran(bas gitar), Aykan İlkan(davul), Serdar Barçın(flüt) ve Ceren Tügen(vokal) eşlik edecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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