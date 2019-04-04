Şebnem Ferah 5 Nisan'da Zorlu PSM Sahnesi'nde

Her konserinin ardından sahne performansı ile gündemden düşmeyen, Şebnem Ferah, geçmişten günümüze Türk müzik tarihinde önemli yer tutan “Kadın" (1996) dan "Parmak İzi" (2018) albümüne uzanan geniş ve özel repertuvarıyla dinleyicisine yine muhteşem bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.



Şebnem Ferah’a sahnede müzisyen arkadaşları, Ozan Tügen(klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket Doran(bas gitar), Aykan İlkan(davul), Serdar Barçın(flüt) ve Ceren Tügen(vokal) eşlik edecek.

