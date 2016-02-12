Şebnem Ferah Bostancı Gösteri Merkezi'nde

“Kadın" (1996) albümünden "Od" (2013) albümüne uzanan geniş ve özel repertuarıyla, unutulmaz konserlerden birine daha imza atmaya hazırlanan Şebnem Ferah, sevenlerine etkileyici performansının yanı sıra, özel sahne tasarımı ile de görsel bir şölen yaşatacak.

Şebnem Ferah'a Bostancı Gösteri Merkezi konserinde, yıllardır birlikte aynı sahneyi paylaştığı Ozan Tügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Metin Türkcan (gitarlar), Aykan İlkan (davul) ve Ceren Tügen (vokal) eşlik edecek.