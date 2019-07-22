Yaz Ayında Sağlık Sorunlarına Dikkat!

Güneş ışığına maruziyet beraberinde kuru bir cilt, saçlar ve göz hasarı gibi rahatsızlıkları getirmektedir. Yaz ayı çok lezzetli ve besleyici besinleri de beraberinde getiriyor. Antioksidanlarla dolu berrieler, domates, iyi bir C vitamini kaynağı dolmalık biber ve protein deposu ızgara balıklar ve burgerler. Günlük diyetinize doğru miktarlarda eklendiğinde yaz sıcaklarının getirdiği hasarı en aza indirmek mümkündür.

Kuru ve hasarlı bir cilt için: Yazın daha fazla terleriz. Cilt daha az esnektir, deniz tuzu ve klorunda da kurutucu bir etkisi vardır. Güneş yanıkları ve böcek ısırıkları da sağlıklı bir deriyi engellemektedir. Antioksidan ve C vitamini bakımından zengin olan ahududu, yaban mersini, çilek gibi besinler yıpranmış cildi iyileştirir. Yağsız etler, kurubaklagiller, kabuklu yemişler içerdikleri protein ile de önemli rol oynarlar. Bol miktarda su için. Terle kalsiyumda kaybolduğundan az yağlı süt ürünleri ile de ihtiyaç karşılanmalıdır.

Mantar enfeksiyonları; Islak mayo ile uzun süre oturmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Oluşumlarını engellemek için şekerli besinlerin kesilmesi gerekmektedir.

Yıpranmış saçlar; Nedeni : Güneş, tuzlu su ve klordur. Izgara karides, hamburger köfte , kurubaklagilli salatalar vb. proteinden zengin besinler alınmalıdır çünkü saçlar keratin denilen protein liflerinden oluşur. Vitamin B5 (pantotenik asit) (yoğurt, avokado), Vitamin B8 (biotin) (pişmiş yumurta), folik asit (zenginleştirilmiş gevrekler, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler), kalsiyum (süt/yoğurt) ve çinkodan (et/balık) zengin bir beslenme saç kaybını önler ve saçlara daha parlak bir görünüm kazandırır. Bu besinler aynı zamanda sağlıklı bir cilt için de gereklidir.

Kas krampları; Çok fazla efor sarfedilen egzersiz ve dehidratasyon (vücudun susuz kalması) sonucu oluşur. Yeterince sıvı alınmadıysa elektrolit dengesizlikleri olur ve kas krampları ile sonuçlanır. Sodyum, potasyum ve kalsiyum terle kaybolan en önemli elektrolitlerdir. Bol bol su için. Sporcu içeceği veya hindistan cevizi suyuda tüketilebilir . Potasyumdan zengin besinler muz, üzüm, patates, ıspanak vb.

Göz hasarı: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu retinanın ana merkezi hasarlandığından 55 yaş üstünde görme kaybı ile sonuçlanmaktadır. Retina A vitamininden oluşur. Beta karoten, C vitamini, E vitamini ve çinko göz için önemlidir. İyi kaynakları koyu yeşil yapraklı sebzeler ( lahana , pazı vb. ) ,hardal yeşillikleri , biber, havuç , yaban mersini vb. bulunmaktadır. Yumurta yüksek dozda lutein içerir, göz hasarını önlemeye yardımcıdır.

Sağlıklı ve formda bir yaz geçirmek için ;

1-Tatlandırıcı eklenmiş çaylar yerine yeşil çay için. Çayınızı kendiniz demleyin .

2- Deniz ürünlerine ağırlık verin. Izgara somon, ton balığı, haşlanmış veya buharda pişirilmiş ıstakoz, istiridye, kalamar vb. düşük kalorili ve protein dolu öğle veya akşam yemekleri tercih edilebilir. Zeytinyağlı veya buharda pişmiş sebzelerde yazın favorileri arasında yer almalıdır.

3- Kahvaltıyı atlamayın. Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla dolu bir kahvaltı yaparak güne zinde ve enerjik başlayın.

4- Yaz sebze ve meyvelerinin keyfini çıkarın. Rengarenk alternatifleri değerlendirin ve çeşitlilik sağlayın.

5- Ara öğünleri kaçırmayın. Gün boyu enerjik kalmanızı sağlamanın yanı sıra fazla yemenizi de engelleyeceklerdir.

6- 45 dk dan daha fazla süren egzersizlerde her 15-20 dk da bir enerjiyi sağlamak, dayanıklığı arttırmak ve hidrate olmak için sporcu içeceği alınabilir.

7- Alkol tüketenler sağlıklı bira için. Tercihinizi 100 kalorinin altında olan seçeneklerden yana kullanın.

8- Susuzluğunuzu giderin. Güne 2 bardak su içerek başlayın ve gün içinde de yemek öncesi, sonrası, sırası gibi 1-2 bardak dağıtın.

9- Kumsalda da sağlıklı beslenin. Dondurma ve yüksek kalorili barbeküler yerine mini bir buzluk ile soğuk su, taze meyve, yoğurt, tam tahıllı sandviçler, salatalık, havuç, tahıllı krakerler, kabuklu yemişler vb. bulundurulabilir.

10. Yiyeceğiniz öğünleri önceden planlayın bu sayede fazla tüketimin önüne geçin. Tabak boyutunu küçültün.

Uzman Diyetisyen

Şebnem Kandıralı Yıldırım

https://sebnemkandirali.com/