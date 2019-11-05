Sebzeli pikan gremolata tarifi
Bağışıklık sisteminizi güçlendiren ve içerisindeki doğal vitaminler sayesinde hastalıklarla savaşmanıza yardımcı olan 'Sebzeli Pikan Gremolata' tarifini sizinle paylaştık.
Sonbahar mevsimiyle beraber günden güne soğuyan havalar ve artan hastalıklarla baş edebilmek için bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Bu mevsimde sağlıklı beslenmenin temelini oluşturan sebzeler, içerdikleri doğal vitaminler sayesinde hastalıklarla savaşmamızda büyük destek. d.ream Akademi Profesyonel Şefleri’nin hazırladığı ‘Sebzeli Pikan Gremolata’ tarifi sofralarınıza sağlık getiriyor.
Malzemeler:
-50 gram bebek havuç
-Su
-50 gram panko
-Deniz tuzu
-50 gram kara havuç
-50 gram kuzu göbeği mantarı
-2 adet bebek enginar
-4 adet taze patates
-4 adet kuşkonmaz
-1 adet brokoli
Tencerede kaynayan suya sebzeleri ekleyin ve sertlik derecelerine göre haşlayın. Haşlanan sebzeleri çıkarıp buzlu soğuk su dolu bir kaba alın. Daha sonra kenara alıp bekletin.
Gremolata için malzemeler:
-20 gram pikan cevizi
-2 gram sarımsak
-1 demet maydanoz
-1 adet marul
-Zeytinyağı
Panko, sarımsak ve deniz tuzunu 180 °C fırında bekletin. Pikan cevizlerini de aynı şekilde fırınlayın. Daha sonra tüm malzemeleri karıştırın. İçerisine maydanoz ve zeytinyağı da ilave ederek tatlandırın. Kenara ayırdığınız sebzelerin üzerine pikan cevizli gremolata ve marul yapraklarını ilave ederek servis edin.