Şehirde ne var ne yok?

19. Uluslararası Akbank Caz Festivali 15 Ekim’de başlıyor. 25 Ekim’e kadar 10 gün boyunca şehrin fon müziği caz olacak.kadrosu ise hayli zengin. Terje Rypdal&Ketil Bjornstad, Cecile Taylor, Joe Lovano Us Five, Matilyn Mazur, Richard Bona, Vassilis Tsabropoulos, Aki Takase, Jose James caz müzikseverlerin izlemekten keyif alacağı isimler. Türk sanatçıların arasında da Fahir Atakoğlu Trio, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Burçin Büke Quartet gibi kendi dallarında sevilen ekipler yer alıyor. Justin Adams-Juldeh Camara ikilisinin konseri de dikkat çekici. Gençlik yıllarında Anadolu’yu gezen ve köylere kadar giderek müzik konusunda inceleme yapan gitarist Justin Adams’ı İstanbul’daki Robert Plant konserinden hatırlayacak müzikseverler. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Aya İrini Müzesi, Babylon, Ghetto, Roxy gibi mekanlarda ve Boğaziçi, İstanbul, Bahçeşehir ve Beykent üniversitelerinde yer alacak festival, atölye ve panellerle de zenginleşiyor. Ayrıntılı bilgiler adresinde yer alıyor. Biletler ise Biletix üzerinden satışa çıktı bile.

Klarnet korosu CKM’de

Genç klarnet sanatçılarından oluşan İstanbul Klarnet Korosu, Burak Tüzün yönetiminde 13 Ekim saat 20.30’da konser verecek. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki konserin solisti ise ünlü Fransız keman virtüözü Pierre Amoyal. Biletler Biletix’te.

Teoman İzmir’de

Teoman 9 Ekim Cuma günüt Ooze Venue’de olacak. Biletler Biletix’te. Fiyatı 28,50 TL.

Anjelika Akbar konseri

Ödüllü piyanist ve besteci Anjelika Akbar 7 Ekim saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Biletler Biletix’te. Fiyatlar 34,50-56,50 TL arasında.

30 Yılın Türküsü’nü Göksel’le söyleyecekler

Bu yıl 30’uncu sanat yılını geride bırakan Yeni Türkü’ye “30 yılın Türküsü” konserinde Göksel eşlik ediyor. 9 Ekim’deki gece Balans Jolly Joker’de yapılacak. Biletler Biletix’te. Normal 29, VIP 56 TL.

etkinlikKanyon’da geçici işgal

Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi tarafından gerçekleştirilen “Geçici İşgal” performansı bugün 19.00-22.00 saatlerinde Kanyon’da. Tel: (0212) 353 53 00

“3. Evren” GalataPerform’da

Ve Diğer Şeyler Topluluğu, “3. Evren” adlı tiyatro oyununu 10 Ekim’de GalataPerform’da sahneleyecek. Oyun 24 Ekim’den itibaren ise her cumartesi saat 15.30 ve 20.30’da izlenebilecek. Oyunda Batur Belirdi, Ayşe Burcu Eren ve Tülin Özen rol alıyor. Tel: (0212) 243 99 91

Lahana sarma

Tiyatrotem, ekimde her cumartesi-pazar saat 12.00 ve 14.00’te Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Lahana Sarma” adlı oyunu sergileyecek. Tel: (0216) 467 25 68

sergiSinir krizi

Sait Mingü’nün “Sinir Krizi” başlıklı sergisi 17 Ekim’e kadar Galeri x-ist’te. Eserlerde kent hayatının içindeki karakterler ve içinde bulundukları sinirlilik görülüyor. Tel: (0212) 291 77 84

Takılardaki “su” izi

Özlem Aydoğdu, Tiraje Çakır Sevim ve Münire Ulupınar’ın “Suyun büyüsüne takılanlar” adlı sergisini 17 Ekim’e kadar Ayşe Takı Galerisi’nde gezebilirsiniz. Tel: (0212) 343 21 54

sinema günleri

“Site” filmleri

İstanbul Modern Sinema, Sarkis’in “Site” sergisine paralel olarak, 11 Ekim’e kadar “Site Filmleri” isimli bir program sunuyor. Programda Andrei Tarkovski’nin “Stalker” adlı filmi gibi önemli yapıtlar yer alıyor. Tel: (0212) 334 73 00

Son gösterim

Pera Müzesi’nin film etkinliklerinin son gününde saat 19.30’da “Nazarin” adlı film gösterilecek. Film, aşkın yetersizliğini ve dindar bir görüşün hayal kırıklığını anlatıyor. Tel: (0212) 334 99 00