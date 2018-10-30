Şehrin en iddialı Cadılar Bayramı partisi

31 Ekim Çarşamba gecesi, “Light The Night” etkinlikleri kapsamında, Avrupa’nın ünlü Dj’lerinden Tonbe’nin setin başına geçeceği kostümlü parti, geç saatlere kadar devam edecek. Halloween’a özel bal kabaklarıyla zenginleştirilmiş menü ve geceye özel hazırlanan nefis kokteyller eşliğinde Nişantaşı’nın en popüler mekanı Must’daki büyük eğlenceyi kaçırmayın.





Şehrin buluşma noktası Must 31 Ekim Çarşamba gecesi, “Light The Night” etkinlikleri kapsamında yılın merakla beklenen kutlamalarından Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yapıyor. Özel kostümler ve Halloween’a özgü süslemelerle yine şehrin en eğlenceli kutlamalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Nişantaşı’nın en popüler mekanı Must’da, gecenin müziği ise Avrupa’nın ünlü Dj’lerinden Tonbe’ye emanet. “Loshmi" olarak da bilinen Sırbistanlı yetenekli Dj; disco, funk, house ve nu-disco türünün en iyi soundlarını bu kez İstanbul’da harmanlıyor. Çıkardığı çok sayıda albüm ve Roger Sanchez gibi popüler isimlerle yaptığı kayıtlarla Avrupa’nın en yetenekli ve popüler Dj’leri arasında yer alan Tonbe, geç saatlere kadar müzikseverlerle olacak.

Geceye özel kokteyller

Girişindeki zengin botanik bahçesi, şık lounge barı, fine dining ve mahzenli özel bölümüyle farklı tasarımları “mahalle barı” konseptiyle dünya mutfağından farklı lezzetler sunan Must’da o geceye özel bal kabağı tatları ve nefis kokteyller de servis edilecek.

