Şeker sucuğunu eviniz de yapmak artık çok kolay! Sivas'a ait olan şeker sucuğunun içi cevizle dolduruluyor ve dışı pudra şekeri ile kaplanıyor. Peki, şeker sucuğu nasıl yapılır? İşte şeker sucuğu tarifi...

Malzemeler:

-Yorgan ipi

-1 kilo ceviz

-1 su bardağı pudra şekeri

-1 su bardağı buğday nişastası

-3 litre su

-1,5 kilo pekmez

Şeker sucuğu nasıl yapılır?

-Önce cevizleri hazırlayalım. Bir cevizi bıçak yardımı ile dörte bölelim. Sonra yorgan ipinden yaklaşık bir metre kadar kesip iğneye takalım.

-Daha sonra cevizler bitene kadar, tek tek iplere dizelim. Şimdide sucuğu yapmaya başlayalım. Geniş bir tencerenin içine pekmez ve suyu alalım.

-Sonra bir kase kadar bu karışımdan alıp kenara bırakalım. Tenceremizi ocağa koyup kısık ateşte kaynamaya bırakalım.

-Sonra bir kase ayırttığımız harcın içine nişastayı koyup eritelim. Sonra ağır ağır dökerek tencereye ilave edelim.

-Şekeri de koyup karıştırarak pişirelim. Muhallebi kıvamına geldiğinde hazır demektir. Ocağı kapatıp tencereyi bir yere alalım.

-Sonra hazırladığımız cevizleri içine bastıralım ve çekelim sonra da asalım.

-Bitene kadar hepsini aynı şekilde yapalım. Sucukları astığımız yere bir tepsi yada poşet serelim.

-Sucuklar yaklaşık 5-6 günde kurur, kuruduktan sonra alalım. Artık sucuklarımız yenmeye hazır.

Afiyet olsun.