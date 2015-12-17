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    HaberlerEtkinlikSelah Sue Babylon Bomonti'de
    17.12.2015 - 11:49 |

    Selah Sue Babylon Bomonti'de

    Soul ve reggae müziğin başarılı temsilcisi Selah Sue, 17 Aralık Perşembe akşamı Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Babylon Bomonti sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

    Selah Sue Babylon Bomonti'de

    Soul ve reggae müziğin başarılı temsilcisi Selah Sue, 17 Aralık Perşembe akşamı Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Babylon Bomonti sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

    Farklı ses rengiyle Amy Winehouse ile sık sık karşılaştırılan Selah Sue, eğlenceli performansı ve güçlü vokaliyle “Raggamuffin” ve “Crazy Vibes” gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.

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