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    HaberlerEtkinlikSelen Gülün Quartet sahne alıyor!
    07.08.2012 - 12:36 |

    Selen Gülün Quartet sahne alıyor!

    Tamirane’nin yemyeşil bahçesinde gerçekleşen ve müzikseverler için bir Pazar klasiği haline gelen “Morning Jazz Sessions” Caz konserleri 12 Ağustos Pazar günü Selen Gülün Quartet grubunu ağırlıyor.

    Selen Gülün Quartet sahne alıyor!

    Çağdaş müzikten Caz'a uzanan geniş bir yelpazede eserler üreten besteci ve piyanist Selen Gülün, “Just About Jazz Live” ve “Answers” albümlerinden, 80'lerin popüler parçalarından ve bazı Caz standartlarından derlemiş olduğu bir performans sergileyecek. Grup vokalde ve klavyede Selen Gülün, tenor saksafonda Cenk Erdoğan, elektrik basta Demirhan Baylan, davulda Ekin Cengizkan’dan oluşuyor.

    15:00 - 17:00 arası gerçekleşecek konser için giriş ücreti yoktur.

    Morning Jazz Sessions hakkında:

    limango’nun katkılarıyla her Pazar 15.00 ve 17.00 arası gerçekleştirilen “Morning Jazz Sessions” her Pazar Caz müziğinin usta, aynı zamanda genç ve yetenekli isimlerine yer veriyor. Konserler için herhangi bir giriş ücreti alınmıyor.

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