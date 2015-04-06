Selin Damar sevenleriyle buluşuyor

Mart ayı boyunca sahnesinde Hard Rock Rising müzik grubu yarışması için farklı birçok grubu ağırlayan Hard Rock Cafe Istanbul, Perşembe konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Nisan ayının ilk konserinde Yabancı Değiliz grubunu sahnesinde ağırlayan Hard Rock Cafe Istanbul’da bu hafta ise Selin Damar sahne alacak.

Selin Damar 9 Nisan’da Hard Rock’ta!

Hayatını her zaman müzik ile bir arada sürdürdüğü bilinen Selin Damar, kendini yakın hissettiği müzik türünü icra etmeye başlamadan önce Radyo Eko, Kent FM gibi farklı radyolarda bir çok program yaptı. Şuanda da Radyo Eksen’de Airbag isimli programına devam eden Selin Damar, 2008 yılından itibaren grubuyla birlikte festivallerde sahne alıyor olmasına rağmen, şarkılarını birkaç yıl daha sonra “Loop” isimli albümünde bir araya getirdi.



Indie türüne yepyeni bir soluk getiren Loop albümünün 2. senesinde “So Many Tears”, “Again” gibi sevilen şarkılarının yanında yepyeni şarkısı “That One”ı da dinleyicisi için seslendirecek olan Selin Damar, 09 Nisan Perşembe akşamı 22:00’da Hard Rock sahnesinde olacak.