Sena Şener yeni albümünün ilk konseri ile Babylon'da

Alternatif müzik sahnesinin genç besteci ve yorumcularından Sena Şener, 15 yaşında şarkılarını internet üzerinden yayınlayarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Albümünden paylaştığı “Bak Bana”, “Ona”, “Sevmemeliyiz” ve “Dostum Değil Uykular” single’larının yanı sıra, Mahmut Orhan’la yayınladığı “Feel” ve Julius Abel’la çalıştığı “Waiting on the Shore” ile dünya listelerinde vokal ve besteci olarak yer edindi. Eylül ayında dinleyiciyle buluşan “İnsan Gelir İnsan Geçer” albümünün Babylon’da gerçekleşecek lansman konserinde Sena Şener’e klavyede Ahmet Kamberoğlu, bas gitarda Cihan Güvenç, davulda Saddler Samayoa, gitarda Gökay Özvardar ve çelloda Feride Öget eşlik ediyor.

Biletler, Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden ve Babylon Gişe'den satın alınabiliyor.

