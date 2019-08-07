Şenay Lambaoğlu Azeri türküsüne yorumuyla renk kattı

Şenay Lambaoğlu türler arasında seyreden rengarenk müzikal yolculuğunda bu kez ''Aman Avcı'' şarkısı ile sevenleriyle buluştu. İki kardeş ülke arasında ''Aman Avcı'' şarkısı ile bir köprü daha kuran Şenay Lambaoğlu kendine has güçlü yorumu ve modern çizgisiyle dinleyicisinde bambaşka duygular uyandıracak. Bir Azerbaycan türküsü olan ''Aman Avcı''ya Tolga Görsev'in düzenlemesi ise yepyeni bir soluk kazandırdı.

Can Yücel'den Nazım Hikmet'e Ömer Hayyam'dan Firuğ Ferruhzad'a bir çok önemli ozanların unutulmaz eserlerini de dahil olmak üzere toplamda 4 albüm yayınlayan Şenay Lambaoğlu azeri türküsü ile sevenlerine sürpriz yaptı.

Besteci kimliği ve güçlü kalemi ile kendi bestelerini de sunmaya devam edecek olan sanatçı yeni projelerini çıkarmak adına tüm çalışmalarına ara vermeden devam etmekte.

Bursa'nın Kestel bölgesinde Cumalıkızık ve Kozluören köyünde çekilen klip bir ayrılık hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Ahsen Eser'in üstlendiği klipte Türk destanları içinde ve Türk kültüründe sıkça kullanılan elma ve ağaç imgesi kullanıldı. Elma bir çok kültürde farklı anlamlar taşısa da Azerbeycan kültüründe sevgiyi, doğuşu ve söz vermeyi simgelerken ağaç ise yaşamı anlatmakta. Bu imgelerden oluşan kareleri de klipte buluşturan sanatçı izleyicilere görsel şölen sunmakta.

Şenay Lambaoğlu ''Aman Avcı'' Ada Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi ise Net D kanalında yayında!