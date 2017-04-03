Senem Selimi'den harika bir parti daha
Organizasyonu Parti Gurusu Senem Selimi tarafından yapılan 07 Nisan 2017 Cuma akşamı saat 21:00’de The Agency Levent’te gerçekleşecek olan ‘The Red Carpet Party’’ temalı parti eğlence severleri bekliyor.
Sinem Aydıner & Orkestrası’nın canlı performansı ile başlayacak gece, ilerleyen saatlerde hareketli DJ parçaları ile sürecek.
Gecenin ödül sponsorlarından Dentaluna Klinik gecenin en şık misafirine hediye verirken Garage Hair Studio da katılımcılar arasından kartvizit çekilişi sonucunda gecenin en şanslı bay ve bayan misafirine hediye çeki verecek.
Gecenin medya sponsorları arasında Medya Faresi , Maxi Haber ,Yabangee ve İstanbul Expats & Internationals Group bulunuyor.
Gecenin unutulmaz kareleri Instagram fenomeni Yasemin Evcen tarafından çekilecek.
Girişin ücretsiz olacağı etkinliğe katılmak için Business Smart veya Smart Casual tarzda kıyafet giyinilmesi isteniyor.
İletişim: Senem Selimi (507) 948 49 00
İstanbul Expats & Internationals Group on FB
Adres: Agency Levent
İşkuleleri kule 3 Levent Mahallesi, Meltem Sokak No:8 Giriş Kat No:45-46
Beşiktaş – İST.