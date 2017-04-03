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    HaberlerEtkinlikSenem Selimi'den harika bir parti daha
    03.04.2017 - 16:46 |

    Senem Selimi'den harika bir parti daha

    Organizasyonu Parti Gurusu Senem Selimi tarafından yapılan 07 Nisan 2017 Cuma akşamı saat 21:00’de The Agency Levent’te gerçekleşecek olan ‘The Red Carpet Party’’ temalı parti eğlence severleri bekliyor.

    Senem Selimi'den harika bir parti daha

    Sinem Aydıner & Orkestrası’nın canlı performansı ile başlayacak gece, ilerleyen saatlerde hareketli DJ parçaları ile sürecek.

    Gecenin ödül sponsorlarından Dentaluna Klinik gecenin en şık misafirine hediye verirken Garage Hair Studio da katılımcılar arasından kartvizit çekilişi sonucunda gecenin en şanslı bay ve bayan misafirine hediye çeki verecek.

    Gecenin medya sponsorları arasında Medya Faresi , Maxi Haber ,Yabangee ve İstanbul Expats & Internationals Group bulunuyor.

    Gecenin unutulmaz kareleri Instagram fenomeni Yasemin Evcen tarafından çekilecek.

    Girişin ücretsiz olacağı etkinliğe katılmak için Business Smart veya Smart Casual tarzda kıyafet giyinilmesi isteniyor.

    İletişim: Senem Selimi (507) 948 49 00

    İstanbul Expats & Internationals Group on FB

    Adres: Agency Levent

    İşkuleleri kule 3 Levent Mahallesi, Meltem Sokak No:8 Giriş Kat No:45-46

    Beşiktaş – İST.

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