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    HaberlerEtkinlikSenfonik ilahiler 20 Ağustos'ta Feshane'de!
    16.08.2011 - 12:35 |

    Senfonik ilahiler 20 Ağustos'ta Feshane'de!

    Türk klasik müziği sazları ve batı müziği enstrümanları eşliğinde opera ve tasavvuf müziği sanatçılarının aynı sahneyi paylaşacağı "Senfonik İlahiler" konseri, 20 Ağustos’ta Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’den yapılan açıklamaya göre, "Şol Cennetin Irmakları", "Uyan Ey Gözlerim", "Dağlar ile Taşlar ile", "Demedim mi?" ve "Sordum Sarı Çiçeğe"nin de aralarında bulunduğu tasavvuf müziği eserleri, tenor Berk Özbek’in senfonik yorumuyla Ramazan İstanbul’da etkinlikleri kapsamında sahnelenecek.

    Türk klasik müziği sazları ve batı müziği enstrümanları eşliğinde opera ve tasavvuf müziği sanatçılarının aynı sahneyi paylaşacağı "Senfonik İlahiler" konseri, 20 Ağustos cumartesi akşamı verilecek.

    Tenor Berk Özbek’in solist olarak yer alacağı ve orkestrayı Eser Taşkıran’ın yöneteceği konser ücretsiz olacak.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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